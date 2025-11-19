凱基證券新節目「收盤吃什麼」 用在地美食打造投資社交新體驗

凱基證券致力讓投資走入日常，為金融服務注入新溫度，領先同業推出全新短影音節目「收盤吃什麼」，於官方YouTube頻道「凱基證券樂活投資人」播出，透過輕鬆趣味的美食探店，讓投資不再只是螢幕上的數字，而是與生活緊密結合的體驗，同時串聯數位互動與線下體驗，打造「投資社交」新體驗，讓年輕世代感受到理財也能是一種生活態度。

「收盤吃什麼」節目打破傳統金融形象，走訪各地凱基證券分公司周邊的隱藏美食，從北到南串聯「投資生活化」、「在地美食」與「分公司特色」三大主軸，打造兼具資訊、娛樂與互動的金融新體驗，一邊聊投資、一邊談生活，讓觀眾看見凱基證券在地經營的溫度與專業，傳遞「投資，也能很生活」的理念，讓理財也能很輕鬆。

除了美食與理財的結合，「收盤吃什麼」節目提供線上與實體串聯活動，觀眾只要在合作店家掃描專屬QR Code，完成頻道訂閱與留言，即可至指定分公司兌換限量好禮，不僅展現凱基證券的多元服務，更讓金融服務變得更有趣、更有人情味。

凱基證券持續推動普惠金融，透過創新思維讓更多人參與投資，「收盤吃什麼」節目每週五上線，每集約2分鐘，與觀眾一同探索巷弄間的美食風味，同時輕鬆提升投資觀念。

「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/8bbk3m