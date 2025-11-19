快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

兆豐證券與將來銀行合作上線 聯手打造低門檻美股投資體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券與將來銀行攜手合作，打造低門檻美股投資體驗，兆豐證券「每股GO」領先業界以股計費，大幅降低交易成本。(兆豐證券/提供)
兆豐證券與將來銀行攜手合作，打造低門檻美股投資體驗，兆豐證券「每股GO」領先業界以股計費，大幅降低交易成本。(兆豐證券/提供)

兆豐證券19日宣布，與純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手合作，上線美股及美國ETF投資服務。將來銀行用戶未來只需透過將來銀行APP，即可直接以新臺幣或美元下單投資美股，下單門檻僅新臺幣1,000元或美金30元，並可享有整股交易、碎股交易與定期定額功能，為投資人提供更便捷、更普惠的跨境投資體驗、布局海外投資市場

根據金管會統計，2024年全市場複委託交易金額創高破新臺幣7兆元，年增幅超過七成，美股與ETF成為主流投資標的；2025年截至7月底，累計金額已突破新臺幣5.44兆元，年增率仍達25%以上。兆豐證券強調，鑒於國人跨境投資熱度持續增溫，此次與將來銀行的合作，是瞄準「數位原生世代」的理財習慣及需求，透過低費用、低門檻、數位化的投資工具布局海外市場，讓更多投資人共享全球市場成長的果實。

兆豐證券長期深耕海外市場，目前已提供橫跨17個國家、19個交易市場的電子交易服務，為投資人提供便捷管道參與全球市場，不論是為了資產成長或是長期退休規劃，兆豐證券致力成為投資人理財旅程中最值得信賴的夥伴。

為滿足投資人多樣化的理財需求，兆豐證券結合數位科技與永續金融打造「數位＋多元」投資工具與理財商品，如「每股GO」、「兆豐e存股」、「兆好Bond」等，皆以用戶需求為核心設計，廣獲市場青睞。尤其「每股GO」以股計費設計，大幅降低交易成本並提升投資效率，解決投資人交易美股的痛點，大獲投資人好評。

為實現普惠金融與數位創新的願景，兆豐證券將持續提供客戶更全面的金融解決方案，優化交易平台與海外投資服務選擇，包括虛擬資產ETF與美元優質債券等商品，協助投資人掌握國際市場脈動，進一步鞏固海外投資領導地位。

市場 兆豐
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

1年半還清3000萬房貸！ 陳沂親曝「不消費」理財法

投資大趨勢論壇／國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁：「倚天屠龍」 理財利器

普發一萬爆親子衝突！她揭父母「假擔心真控制」：千萬別說這句話

全民權證／儒鴻 挑價內外15%

相關新聞

兆豐證券與將來銀行合作上線 聯手打造低門檻美股投資體驗

兆豐證券19日宣布，與純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手合作，上線美股及美國ETF投資服務。將來銀行用戶未來只需透...

國泰投顧：AI 估值調整放大波動 投資回歸兩大基本面

2025年初至10月底，全球股市遞交正報酬21.1%，其中，全球股市在貨幣、財政政策雙重驅動，以及AI需求帶動這波股市投...

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。