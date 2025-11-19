兆豐證券與將來銀行合作上線 聯手打造低門檻美股投資體驗

兆豐證券19日宣布，與純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手合作，上線美股及美國ETF投資服務。將來銀行用戶未來只需透過將來銀行APP，即可直接以新臺幣或美元下單投資美股，下單門檻僅新臺幣1,000元或美金30元，並可享有整股交易、碎股交易與定期定額功能，為投資人提供更便捷、更普惠的跨境投資體驗、布局海外投資市場。

根據金管會統計，2024年全市場複委託交易金額創高破新臺幣7兆元，年增幅超過七成，美股與ETF成為主流投資標的；2025年截至7月底，累計金額已突破新臺幣5.44兆元，年增率仍達25%以上。兆豐證券強調，鑒於國人跨境投資熱度持續增溫，此次與將來銀行的合作，是瞄準「數位原生世代」的理財習慣及需求，透過低費用、低門檻、數位化的投資工具布局海外市場，讓更多投資人共享全球市場成長的果實。

兆豐證券長期深耕海外市場，目前已提供橫跨17個國家、19個交易市場的電子交易服務，為投資人提供便捷管道參與全球市場，不論是為了資產成長或是長期退休規劃，兆豐證券致力成為投資人理財旅程中最值得信賴的夥伴。

為滿足投資人多樣化的理財需求，兆豐證券結合數位科技與永續金融打造「數位＋多元」投資工具與理財商品，如「每股GO」、「兆豐e存股」、「兆好Bond」等，皆以用戶需求為核心設計，廣獲市場青睞。尤其「每股GO」以股計費設計，大幅降低交易成本並提升投資效率，解決投資人交易美股的痛點，大獲投資人好評。

為實現普惠金融與數位創新的願景，兆豐證券將持續提供客戶更全面的金融解決方案，優化交易平台與海外投資服務選擇，包括虛擬資產ETF與美元優質債券等商品，協助投資人掌握國際市場脈動，進一步鞏固海外投資領導地位。