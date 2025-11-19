國泰投顧：AI 估值調整放大波動 投資回歸兩大基本面

2025年初至10月底，全球股市遞交正報酬21.1%，其中，全球股市在貨幣、財政政策雙重驅動，以及AI需求帶動這波股市投資熱潮下，股市屢創新高，且全球股市已連漲七個月為自2018年來最佳連漲紀錄。近期，市場因為AI高估值而放大波動，國泰投顧認為面對市場波動投資人應回歸基本面。

全球經濟前景上調

受益於美國關稅稅率低於預期、企業快速調整供應鏈、寬鬆金融環境、主要經濟體財政刺激，以及AI蓬勃發展，全球經濟今年以來表現強勁，國際貨幣基金組織（IMF）更是二度上調全球經濟成長，將2025年全球經濟成長預期由3.0%上調至3.2%。主要經濟體而言，美國10月服務業PMI由50回升至52.4，創下八個月新高、ADP就業人數月增4.2萬人，優於前期以及預期，顯示美國服務業回溫、就業市場改善。

歐洲經濟正逐漸回溫，包含歐元區綜合10月PMI升至52.2、第3季GDP季增0.2%，分別優於市場預期的51.1與0.1%，且在德國及歐盟擴張財政政策下，有望進一步帶動經濟成長；中國大陸第3季GDP季增1.1%優於原先預期的+0.8%，且大陸官方開展多項刺激政策，包含人民幣5,000億元刺激措施與十五五規劃等，全年經濟成長可望達成5%政策目標。

全球企業獲利持續上修 基本面展現韌性

美國2025年第3季財報已邁入尾聲，92%美國企業已開出財報中，企業每股盈餘優於預期比率達82%、營收優於預期比例達76%，顯示美國企業基本面強勁，預估2025年和2026年標普500企業每股盈餘分別成長13.8%、12.9%，其中，預估成長股增長幅度分別年增28.5%、16.7%，表現優於大盤。

近期，美國股市受AI高估值等因素干擾而波動加劇，擔憂AI榮景如科技泡沫時期般泡沫破滅，惟從兩個客觀事實觀察，包含：一、企業盈虧：現今美國AI公司多數有營利，約7%企業虧損，科技泡沫時期虧損企業比例則高達35%。

二、本益成長比（PEG ratio）：評估股票估值與成長潛力的指標。目前AI公司PEG ratio相對大盤為0.21，遠低於科技泡沫時期1.91，顯示企業正高速成長，因此國泰投顧認為AI並非泡沫，且在公司基本面無虞、成長動能持續下，支撐股市具上漲空間。

其餘國家企業獲利亦展現強勁成長動能，根據摩根士丹利研究，全球企業獲利修正幅度保持強勢，其中，中國大陸獲利修正幅度為自2021年下半年以來首次轉正，歐洲和新興市場亦呈現改善趨勢，顯示市場正面看待企業獲利之能力。

市場對AI高估值以及科技巨頭加大對AI投資產生疑慮，但全球經濟保持韌性、企業獲利維持穩健，投資人應回歸基本面應對市場噪音；標準普爾500指數在10月陸續創歷史新高，時序進入11月、12月，根據歷史經驗統計平均分別上漲2.4%、0.9%，國泰投顧看好美股表現並帶動全球股市上漲，首選可同時受惠降息與AI題材的成長型類股。

摩根士丹利環球機會基金投資部位以北美及歐洲地區為主，占基金比例約75.1%；專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念布局，聚焦電商物流、社交平台、雲端運算及餐飲外送等具有長期爆發潛質的優質成長股。