國安基金銀彈是否充足？財長莊翠雲：目前足以支應、未動用四大基金

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台股18日終場大跌691點，收在26,756點。立委關切目前國安基金的銀彈是否足夠，財政部長莊翠雲19日表示，國安基金自4月9日執行護盤任務以來，目前都還足以支應，且執行以來也沒有動用四大基金的情況。

立法院財政委員會19日召開財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

立委林德福質詢時指出，台股自上周五（14日）重挫506點、18日大盤又重跌691點，指數來到26,756點，根據證交所統計，外資上周在集中市場賣超981億元，累計今年來至11月14日止，外資賣超逾3,766億元。他詢問財政部長莊翠雲，到聖誕節前夕這段時間台股處於花落盛開、蝴蝶自來的狀態；還是大難臨頭各自飛？

莊翠雲回應，台股雖然受到國際股市連動的影響，出現比較大的波動，但整體基本面仍然是好的，上市櫃公司前十月整體營收比去年同期成長12.5%，基本面尚屬良好；且從今年4月9日國安基金執行護盤任務以來，持續審慎關注國內外的國際情勢及台股走勢。

林德福接著問，台股容易受到美股表現影響，美國相關經濟數據前景不明，請問部長，目前國安基金銀彈是否充足、是否需要借用四大基金來配合，先前財政部次長阮清華也說，國安基金規模希望能夠更擴大，並向公股銀行借提達到7千億元，這部分部長想法為何，最慢何時將版本送至立法院討論？

莊翠雲則回應，目前國安基金整體規模5千億元，其中，向公股借款最高額度為2千億元、四大基金資金最高額度則3千億元，目前都還足以支應，且從4月9日國安基金執行護盤任務以來，國內股市仍表現不錯，到目前為止沒有問題，且執行以來也沒有動用過四大基金的錢。

