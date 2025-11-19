破繭而出 氣候變遷投資迎新局

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金績效。(資料來源：晨星、理柏資訊)

2025年聯合國氣候峰會（COP30）於11月10至21日在巴西亞馬遜雨林門戶城市貝倫（Belém）登場，這是自1992年巴西里約地球高峰會後巴西再次主辦聯合國氣候峰會，也被稱為「自然COP」，強調以亞馬遜雨林為核心討論氣候解方，主辦國巴西推動的「熱帶森林永續機制」（TFFF）首日即有55億美元資金承諾加入，用以支持保護森林的國家。

富蘭克林證券投顧指出，今年氣候峰會因為美中印三大排碳大國的領袖缺席，市場關注程度不如過往，但全球氣候變遷對經濟、人類福祉及社會安全的影響並未因此消失。根據聯合國2025年6月統計，過去十年，氣候災害已造成約2.5億人流離失所、約當每天超過6.7萬人被迫離開家園，較截至2023年底的過去十年平均值增加10%。而德國環境組織Germanwatch 11月公布最新氣候風險指數（CRI）顯示，1995～2024年30年間發生的9700起極端氣候事件，造成83萬人死亡，通膨調整後的經濟損失超過4.5兆美元，其中以海島型及中低收入國家受衝擊最大，但已開發國家如美國、法國及義大利也難逃其累。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普2.0上任後縮減多項乾淨能源及氣候補貼政策，一度引發乾淨能源相關股票走勢震盪，但隨著美國七月初通過的大而美法案（OBBA） 法案避免最糟情境，並提供穩定可控的政策環境，反倒激勵乾淨能源股票上演利空出盡行情。根據彭博資訊統計，史坦普乾淨能源指數7月以來上漲34.19%、領先史坦普500指數+8.01%及那斯達克指數上漲11.73%表現，累計今年以來史坦普乾淨能源指數漲幅達53.12%、遙遙領先史坦普500指數14.70%及那斯達克指數+18.27%的表現。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆（Craig Cameron）表示，看好脫碳（decarbonization）和去全球化（deglobalization）將是主導未來幾年的投資主題，在川普2.0採取的關稅及貿易政策下，去全球化（deglobalization）更成為今年的焦點，也是基金布局側重的方向，例如美國製造的太陽能公司。除全球氣候威脅之外，近年來AI發展帶動電力需求持續增長，預期全球仍將持續投入減碳行動的基礎建設投資。

不同於乾淨能源單一產業型基金的波動風險較高，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金是一檔氣候變遷主題的全球型股票基金，風險報酬等級為RR3，提供穩健型投資人參與氣候變遷主題的管道。基金採取兩大主軸投資-提供氣候變遷解決方案及位於轉型期，前者包含提升能源效率、再生能源、永續運輸、水資源及廢棄物管理、永續農林業共五大次主題，後者則包括轉型推動者及新興的解決方案公司。截至2025年10月底，該基金在北美比重45%、歐洲35%、亞洲15%，前四大產業為科技25%、工業21%、原物料17%及公用事業13%，經理團隊透過基本面研究及價值選股策略，期能降低波動風險並追求具備長期增長潛力的機會。

富蘭克林證券投顧認為，著眼全球景氣放緩但仍具備韌性，聯準會重啟降息、12月起將停止縮表，寬鬆的資金環境有利氣候變遷這種投資期間較長且資金投入較高的項目，再加上AI發展需要龐大的電力支持、低碳排電力不可或缺，將嘉惠全球氣候變遷股票型基金投資前景。已進場投資人可耐心續抱，空手者可採分批加碼及大額定期定額策略，掌握淨零轉型商機。

氣候變遷
