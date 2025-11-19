國壽推「美滿康愛」美元利變型保單 業界唯一涵蓋 CAR-T 細胞免疫治療

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽推出美元利變型保單「國泰人壽美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」，為業界首張將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍的商品，結合高倍數身故保障，兼顧美元資產累積與癌後醫療保障。圖／國泰人壽提供
國泰人壽推出美元利變型保單「國泰人壽美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」，為業界首張將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍的商品，結合高倍數身故保障，兼顧美元資產累積與癌後醫療保障。圖／國泰人壽提供

根據衛福部統計，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，僅2024年就奪走逾5萬條生命，顯示癌症防護與治療準備已成為全民關注焦點。國泰人壽持續以創新商品回應國人健康保障需求，近日推出美元利變型保單「國泰人壽美滿康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」（下稱「美滿康愛」），為業界首張將「CAR-T細胞免疫治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell Therapy）」納入保障範圍的商品，結合高倍數身故保障，兼顧美元資產累積與癌後醫療保障，讓保戶面對重大疾病時，擁有更完善的財務與健康全方位守護。

國泰人壽商品部協理張孝旭表示，利變型商品長期受到保戶青睞，不僅可兼顧資產傳承與風險保障，更能透過利率調整機制賦予保單增值彈性。「美滿康愛」涵蓋六項新型癌症療法，包括標靶藥物治療、特定粒子精準放射治療、自體免疫細胞治療，以及白血病／惡性淋巴瘤造血幹細胞移植之外，更首度將「CAR-T細胞免疫治療」納入保障範圍，不僅為保戶提供更全面的醫療保障，也讓患者在面臨高額醫療支出時，能獲得即時且全面的經濟支援。

以血癌為例，治療歷程漫長，不僅需要密集化療與標靶藥物控制，還可能面臨造血幹細胞移植等高風險挑戰；同時也是所有癌症中，平均醫療費用最高的類型之一。近年出現癌症治療新突破技術「CAR-T細胞免疫治療」，但其自費金額恐高達新臺幣上千萬元3。儘管衛福部自2023年11月起已將CAR-T納入暫時性的健保給付，但給付對象限特定癌症類型、特定年齡，且須經過標準治療後結果仍不佳，才能獲得健保給付的機會。對此，國壽推出「美滿康愛」可在關鍵時刻提供充足的保障支持，協助病患及家庭減輕高額療程帶來的經濟壓力。

若被保險人於投保前15年內，罹患重度癌症並接受保單條款定義的特別治療項目，可領取特別治療保險金，以因應療程費用。以40歲男性投保，基本保險金額25萬美元為例，繳費6年期，每年實繳保險費13,704美元（含5％保險費折減），假設宣告利率每年皆為4.25％，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，若被保險人不幸在54歲時罹患重度癌症，並接受保單條款定義的特別治療項目，可領取特別治療保險金270,518美元，保障倍數約為總繳保險費的3.29倍，領取特別治療保險金後，契約即行終止。

在相同投保條件下，若被保險人未罹患重度癌症，而於80歲身故，則可領取302,251美元的身故保險金，保障倍數約為總繳保險費的3.67倍。身故保險金亦可選擇分期定期給付方式，由保險公司按約定分期定期給付受益人保險金，延續身後財富傳承與照顧家人。

此外，「美滿康愛」同時結合外溢機制，保戶若參加「FitBack健康吧」健康計劃，於新契約受理前累積任務值達到「樂享家」會員等級，可額外享有最高1％保費折減，加計自動轉帳1％及高保額折減最高3％，首年最高可享有5％保費折減。國泰人壽指出，面對癌症治療趨向個人化與精準化，「美滿康愛」不僅是商品升級，更是保障觀念的革新，為保戶開創健康與財富並行的新模式。

保險金 癌症 國泰人壽
