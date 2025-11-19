快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

More CARE, CARE More 集保結算所廣徵新世代人才

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所廣徵新世代人才。（臺灣集中保管結算所/提供）
集保結算所廣徵新世代人才。（臺灣集中保管結算所/提供）

臺灣集中保管結算所啟動2025年人才招募計畫，招募領域橫跨十個職類計43人，廣邀具備數位思維與創新行動力的新世代人才，共同打造更安全、更智慧及更具效率的證券後台服務環境。

在金管會與業者的支持下，集保結算所與時俱進推動業務轉型與創新，提供股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等多元服務，總保管市值已逾新臺幣127 兆元，並透過金融科技及大數據分析，持續推動數位金融創新服務，致力發展全方位金融基礎建設。

集保結算所董事長林丙輝表示，在去年提出的企業核心精神「CARE」(Creativity敢於創新；Appreciation心懷感激；Responsibility勇於承擔；Excellence追求卓越)基礎上，今年將業務新亮點定位為「More CARE, CARE More」，除鼓勵應徵者具備「CARE」的精神外，更代表公司願意將營運穩定、業績逐年成長的成果與員工共享，歡迎有志為資本市場貢獻的優秀人才，一起打拼共同推動市場變革與創新。

集保結算所積極打造幸福企業與優質職場，提供新進人員紮實的專業培訓，以完善的人力發展策略，打造智慧新集保。除優渥的獎金及優於法規的退休金提撥外，集保結算所也提供生育獎勵、托兒津貼、子女補助及健康檢查等多項福利，照顧員工的生活大小事；此外，每年皆補助員工國內外旅遊，鼓勵員工在工作之餘，攜家帶眷，一起參加公司旅遊；同時，集保結算所相當重視員工的成長與學習，持續舉辦國內外教育訓練與專業培育課程，還有多元化的心靈舒壓課程供選擇，支持每位員工持續進修、提升自我，各項社團活動更是百花齊放，讓員工享受工作與生活的完美平衡。

另外，在永續公司治理、綠色轉型方面，集保結算所深獲各界肯定，連續三年榮獲國家企業競爭力發展協會國家品牌玉山獎，於2025年獲頒教育部體育署「運動企業認證」、2024年獲頒勞動部「工作生活平衡獎」等多項榮譽，展現兼顧專業與永續的企業價值。

集保結算所2025年度人才招募，誠摯邀請具備數位創新思維與行動力的新世代人才，共同打造金牌團隊。自2025年11月19日（星期三）起至12月9日（星期二）止，包括業務規劃、業務、基金作業、跨境保管(複委託)作業、基金審查、法務、程式開發、資訊業務系統管理、系統操作、資訊安全等10個職類計43人。

招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20251227

集保結算所 數位金融
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市耕耘文學戲劇音樂 實踐新世代台北精神

大改款第九代Toyota Hilux正式登場！首度導入純電動力

遭新生代網紅嗆「不Real」！阿Ken冷回：有些人3、4年就跌落神壇

UBA／讓運動者更強 新賽季UA成官方贊助夥伴

相關新聞

兆豐證券與將來銀行合作上線 聯手打造低門檻美股投資體驗

兆豐證券19日宣布，與純網銀將來銀行（NEXT BANK）攜手合作，上線美股及美國ETF投資服務。將來銀行用戶未來只需透...

國泰投顧：AI 估值調整放大波動 投資回歸兩大基本面

2025年初至10月底，全球股市遞交正報酬21.1%，其中，全球股市在貨幣、財政政策雙重驅動，以及AI需求帶動這波股市投...

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。