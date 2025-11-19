師法股神巴菲特 滙豐超核心優化助拳

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年以來S&P500漲幅集中在資訊科技、通訊服務與受惠AI基建需求的公用事業。資料來源：Bloomberg
「非常謹慎地選擇你的英雄，然後效法他們。你永遠不會完美，但你總能變得更好。」摘自股神巴菲特最後的股東信。滙豐投信認為，這就正如巴菲特一直奉行「集中精選持股」的投資思維一樣，認為投資必須重視企業的內涵與本質。而滙豐超核心優化投資策略，正是師法股神投資，除了幫投資人找出最具備未來成長可能性的公司外，並搭配分散資產配置的多重資產基金進行布局，進一步提升投資組合的風險調整後報酬機會。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔指出，就像今年美股的投資關鍵不在買「全市場」，而在於能否精準掌握領先產業與具備結構性成長動能的優質企業。面對集中化趨勢，透過師法股神巴菲特「精選持股」策略正是放大未來投資勝率的關鍵因素。加上透過分散資產配置，不僅能以股票參與AI科技、基建等強勢主題，也能透過低波動債券提供穩定收益機會與抗震特性。

楊博翔表示，因此除了AI科技題材外，特別看好擁有可靠現金流和較高股息收益率的基礎建設類股。主因於受惠AI資料中心建置需求及川普大而美法案投資加速抵減新稅制，已讓美國成為建設最多、最快的全球數據中心。根據國際能源署（IEA）資料統計，自疫情後，數據中心用電占美全國總電量的比例急遽上升，遠超歐洲、中國與亞太其他地區。預測到2030年，AI數據中心將達全美電力需求的10%，都將使電廠業者持續對發電廠與電網基礎設施進行大量投資。這亦將有助於美國電廠未來的獲利成長，進一步推升相關類股表現。

以滙豐超核心優化多重資產基金為例，其投資組合股票部位以雙元股票主題達到互補平衡，科技與基建分別具有成長與價值的風格差異；債券部位則聚焦短天期投資等級債券，其低波動之特性有效降低投資組合整體風險，期能為投資人全面捕捉成長趨勢題材，同時兼具收息優勢及控制波動風險，或可為投資人提供參與市場並抗衡波動的投資選擇

相關新聞

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

六大公股行庫徵才2,800人 一般行員起薪衝破4萬元

年底轉職潮來臨，有「金飯碗」之稱的公股行庫紛紛啟動2026年首波新進人員招募規劃，合計六家公股行庫預計招募人數上看2,8...

因應金融科技浪潮 各家銀行資訊、財管人才 需求大增

因應金融科技浪潮，加上各家銀行搶攻億元級富豪客戶的財管2.0商機，公股銀行針對明年徵才規劃也著重在資訊類、高資產財管人才...

