國泰證推出「圓夢紀念特輯」 陪伴員工築夢打造幸福企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券特別推出《心願培養皿─圓夢紀念特輯》實體刊物，彙集九個圓夢計畫精彩故事，並免費贈予全體同仁。國泰證券／提供
國泰證券特別推出《心願培養皿─圓夢紀念特輯》實體刊物，彙集九個圓夢計畫精彩故事，並免費贈予全體同仁。國泰證券／提供

國泰證券秉持「幸福企業、與員工同行」的理念，2020年舉辦第一屆「國泰夢工廠Cathay Securities Dream Works圓夢計畫」，鼓勵員工勇敢追夢。歷經疫情，2023年再舉辦第二屆，共有40組同仁提案，最終入選15組計畫執行。為了完整記錄這段夢與理想實踐的心路歷程，國泰證券特別推出《心願培養皿─圓夢紀念特輯》實體刊物，彙集九個圓夢計畫精彩故事，並免費贈予全體同仁，除了象徵國泰證券對員工自我實現的重視與陪伴，更期盼藉此散播築夢種子，讓每位員工心中的夢想都能被用心灌溉，從幼苗成長茁壯成大樹，成為打造幸福企業的動力引擎。

圓夢計畫背後的推手正是國泰證券董事長莊順裕，在一個冬日下班時段，莊順裕巧遇一位全身運動勁裝的資深同仁，正要去運動場練跑，為她的夢想「柏林馬拉松」備戰，當時莊順裕心中頓時萌生一個念頭，希望公司能為同仁們的理想盡一份力，不論是出錢、出力或出假，於是催生了圓夢計畫。同仁的圓夢提案類型可分為五大類，包括自我成長、社會關懷、環境永續、文化傳承及其他類別，打造一個讓同仁能夠跨出第一步，並獲得資源的築夢平台。

《圓夢紀念特輯》收錄一段段溫暖的故事。一群台南分公司業務同仁，受到客戶對於咖啡專業見解的啟發，萌生學習念頭，並在專業咖啡師指導下，成功取得咖啡沖煮資格認證；一位剛入職數位團隊的年輕同仁勇闖喜馬拉雅山，挑戰高海拔健行，體現年輕世代勇於突破的精神；還有幾位來自運動社團「泰愛跑社」的同仁，組團前進德國柏林馬拉松50周年賽事，將日常鍛鍊轉化為極限挑戰，展現團隊的凝聚力與堅韌意志。

除了技能與體能的自我挑戰，藝術與音樂夢想也伴隨圓夢計畫如願綻放，一位來自國際金融處、熱愛音樂的同仁，藉由計畫提供的資源，成功舉辦個人音樂會，實現長久以來的音樂夢；另有兩位喜愛繪畫的同仁攜手舉辦聯合畫展，其中一位更突破原生家庭的反對，最終贏得雙親的理解與支持，並於今年7月遠赴菲律賓舉辦個人展覽，讓作品走向國際舞台。

夢想不僅屬於個人，更能成為文化傳承與社會關懷的力量，一位曾在德國生活的同仁，憑藉著對語言及文化的熱愛，返國後主動於家鄉舉辦文化講座，讓台灣在地小鎮也能吸收國際視野；另有一群對動物保護充滿熱忱的同仁，主動前往收容所協助照護與推廣認養，將個人愛心延伸至生命關懷；還有一群同仁走進偏鄉舉辦理財知識課程，協助國小學童建立正確的財務觀念，落實金融教育普及化；更有國際金融處同仁，發現台東寧埔國小足球隊長期缺乏資源，特別策劃足球友誼賽，邀請師生北上交流，拓展學童視野外，更深化城鄉連結，展現企業員工對社會關懷的實踐力。

國泰證券深信，幸福企業的核心在於人才培育與夢想實現。透過圓夢計畫，國泰證券提供全方位資源，讓夢想落地實踐，這些故事不僅是個人努力的結晶，更是推動社會正向變革的一股堅定力量。國泰證券期能借此傳達集團「BETTER TOGETHER共創更好」精神，落實對員工福祉與社會責任的承諾。展望未來，國泰證券將持續以打造「幸福企業」為願景，陪伴員工築夢踏實，打

造更溫度與具有影響力的金融服務品牌。

國泰 夢想 馬拉松
