快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

QT 告終+降息循環 長天期美債展望續強00959B 公告最新配息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00959B今年以來配息表現。資料來源：大華銀投信
00959B今年以來配息表現。資料來源：大華銀投信

12月美國聯準會有望維持降息步伐，搭配量化緊縮（QT）政策終止帶來的隱形降息效果，貨幣寬鬆政策成效加倍，長天期美債行情看漲。大華投等美債15Y+ETF（00959B）經理人郭修誠指出，聯準會10月二度降息後，10年期美國公債殖利率未如預期走低，主要是因先前美國政府停擺，造成流動性收緊，進而導致利率短線波動。但隨美國政府史上最久的關門終於在上周結束，流動性重新釋放，長天期美債後市可期。

專注布局在長天期投資等級債、採月配息設計的00959B已公告最新評價結果，每單位配發0.045元，除息日為12月4日，收益分配日則為12月26日。根據評價日收盤價計算，單次配息率為0.48%，若想參與這次收益分配的投資人，最晚要在12月3日前買進持有。

郭修誠指出，儘管在美國政府關門期間，出現罕見的經濟數據真空現象，造成聯準會內部對於12月是否再降息，意見仍有分歧。但綜合各項指標觀察，美國勞動市場放緩趨勢明確，聯準會12月降息機率仍高。更重要的是，聯準會已在先前的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布12月1日起將終止量化緊縮（QT）政策，較市場原先預期的時程更加提前。

郭修誠分析，量化緊縮（QT）政策的結束，對債市來說有三重利多，一來美國的市場流動性將因此改善；再者，結束QT代表聯準會將不再縮減債券持有量，可以緩解債市的拋售壓力，有利壓低長天期殖利率；最後，QT還能強化市場對貨幣寬鬆政策預期，搭配降息可以發揮加倍效果。在此環境下，長天期美債價格將最具表現空間。

郭修誠表示，00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債組成投資組合，儘管近期債市受到政治與財政因素影響波動，但寬鬆大方向並未改變，有利長天期美債。他指出，在收益與防禦並重需求升溫下，具「高信評+高票面利率」雙高優勢長天期美債ETF，可優先考慮納入資產組合。

美國聯準會 降息 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

奇鋐、雙鴻 押寶長天期

全民權證／華邦電 選長天期

聖暉、亞翔 聚焦長天期

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

相關新聞

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

六大公股行庫徵才2,800人 一般行員起薪衝破4萬元

年底轉職潮來臨，有「金飯碗」之稱的公股行庫紛紛啟動2026年首波新進人員招募規劃，合計六家公股行庫預計招募人數上看2,8...

因應金融科技浪潮 各家銀行資訊、財管人才 需求大增

因應金融科技浪潮，加上各家銀行搶攻億元級富豪客戶的財管2.0商機，公股銀行針對明年徵才規劃也著重在資訊類、高資產財管人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。