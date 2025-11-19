QT 告終+降息循環 長天期美債展望續強00959B 公告最新配息

12月美國聯準會有望維持降息步伐，搭配量化緊縮（QT）政策終止帶來的隱形降息效果，貨幣寬鬆政策成效加倍，長天期美債行情看漲。大華投等美債15Y+ETF（00959B）經理人郭修誠指出，聯準會10月二度降息後，10年期美國公債殖利率未如預期走低，主要是因先前美國政府停擺，造成流動性收緊，進而導致利率短線波動。但隨美國政府史上最久的關門終於在上周結束，流動性重新釋放，長天期美債後市可期。

專注布局在長天期投資等級債、採月配息設計的00959B已公告最新評價結果，每單位配發0.045元，除息日為12月4日，收益分配日則為12月26日。根據評價日收盤價計算，單次配息率為0.48%，若想參與這次收益分配的投資人，最晚要在12月3日前買進持有。

郭修誠指出，儘管在美國政府關門期間，出現罕見的經濟數據真空現象，造成聯準會內部對於12月是否再降息，意見仍有分歧。但綜合各項指標觀察，美國勞動市場放緩趨勢明確，聯準會12月降息機率仍高。更重要的是，聯準會已在先前的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布12月1日起將終止量化緊縮（QT）政策，較市場原先預期的時程更加提前。

郭修誠分析，量化緊縮（QT）政策的結束，對債市來說有三重利多，一來美國的市場流動性將因此改善；再者，結束QT代表聯準會將不再縮減債券持有量，可以緩解債市的拋售壓力，有利壓低長天期殖利率；最後，QT還能強化市場對貨幣寬鬆政策預期，搭配降息可以發揮加倍效果。在此環境下，長天期美債價格將最具表現空間。

郭修誠表示，00959B嚴選票面利率最高前10%、剩餘存續期間15年以上的投資等級債組成投資組合，儘管近期債市受到政治與財政因素影響波動，但寬鬆大方向並未改變，有利長天期美債。他指出，在收益與防禦並重需求升溫下，具「高信評+高票面利率」雙高優勢長天期美債ETF，可優先考慮納入資產組合。