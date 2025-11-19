快訊

名模孫正華驚傳恢單！2年前就與神通集團少東離婚 贍養費金額曝光

今晨台北15.7度 賈新興：下周一東北季風再增強恐低於15度

MLB／莊陳仲敖也入列運動家40人名單 2台將免規則五

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統一強棒貨幣市場基金規模正式突破1,250億元，成為國內貨幣市場基金的新任規模王。

今年以來國內貨幣市場基金整體規模成長超過3,000億元，其中超過20%是由統一投信貢獻；統一投信旗下統一強棒貨幣市場基金，今年以來規模增加超過700億元，增幅高達134%，成長速度遠勝其他同類型商品，成為市場關注焦點。

根據投信投顧公會統計至十月底的數據顯示，目前市場上共有36檔國內貨幣市場基金，全體規模增胖至1.21兆元，對比2024年12月底全體總規模僅0.88兆，今年以來規模增幅約38%。

規模前五大的國內貨幣市場基金中，今年以來僅新科規模王統一強棒貨幣市場基金，繳出規模翻倍成長的好成績。統一強棒貨幣市場基金的規模高速成長，也帶動統一投信在國內貨幣市場基金的規模排名，從2024年底的第八名，一口氣跳升為第三大投信。

統一投信表示，統一強棒貨幣市場基金的優勢在於其淨值波動度相對較低，資產配置中約8成為定存，有助鞏固收益穩定性；並以短期票券為輔，由基金經理人主動從市面上多種短期票券中進行挑選，優先布局安全性較高的標的，以增強基金的變現流動性和收益性。根據晨星統計截至10月底的資料，統一強棒貨幣市場基金近一年報酬率1.56%，高於同類型基金平均值1.45%。

除了大型企業法人資金停泊以外，近來國內貨幣市場基金也逐漸成為一般台灣民眾存放家庭緊急備用金的新選擇。統一投信指出，統一強棒貨幣市場基金主要有多個特色，該基金風險報酬分類為RR1，風險相對較低，適合所有類型的投資人；資金調動靈活性相對較高，今天賣出基金、資金明天就能入帳（均指營業日內）；該基金投資的都是台幣資產，無須擔心匯率波動風險；基金投資門檻為1萬元，透過統一投信進行申購或買回，皆可享0手續費優惠。

統一投信強調，更重要的是，統一強棒貨幣市場基金為在台灣註冊的基金，目前買賣這類基金所獲得的資本利得屬於免稅，對台灣一般民眾家庭來說，是相對親民、好入手且具有稅負優勢的投資標的。

市場 統一投信
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

主動式股票型基金及 ETF 規模創高 這家投信月增271億元奪冠

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

主動式股票型基金及 ETF 規模創高 統一投信月增271億元奪冠

美國會報告點共軍攻台3潛在時間：2027年可能性不高

相關新聞

國內貨幣市場基金規模王換人當 這檔規模衝上1,250億奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下統...

台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國...

統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的...

台幣貶到逾半年低點

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...

六大公股行庫徵才2,800人 一般行員起薪衝破4萬元

年底轉職潮來臨，有「金飯碗」之稱的公股行庫紛紛啟動2026年首波新進人員招募規劃，合計六家公股行庫預計招募人數上看2,8...

因應金融科技浪潮 各家銀行資訊、財管人才 需求大增

因應金融科技浪潮，加上各家銀行搶攻億元級富豪客戶的財管2.0商機，公股銀行針對明年徵才規劃也著重在資訊類、高資產財管人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。