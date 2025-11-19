台灣成長股受惠 AI 浪潮 00987A 將於12月3日開募、掌握反彈先機

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股成長型股票獨領風騷。資料來源：Bloomberg、台新投信整理
台新投信指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，強化台灣成長股韌性，遇市場亂流能迅速反彈。在2022年聯準會暴力升息後的反彈格局中，台灣成長股指數大漲166%；在2025年川普關稅政策亂流過後的反彈格局中，台灣成長股指數大漲77%，皆明顯超越加權指數的彈幅。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）聚焦台灣優勢成長股，將於12月3日開始募集，掌握反彈先機。

00987A經理人魏永祥指出，近期多家AI巨頭展開策略合作與交叉投資，引發部分投資人對AI投入過多、投資架構過於複雜的質疑，甚至擔憂可能引發泡沫。但2025年美國AI投資占GDP比重不到1%，明顯低於過往技術革命高峰期，如1920年代電氣化與1990年代資訊科技浪潮的高峰均達1.5~2%，甚至不及19世紀鐵路建設高峰的2~5%。此顯示AI資金投入仍處於早期階段，未來成長空間仍大。

魏永祥表示，近期包括甲骨文（Oracle）、CoreWeave（Nvidia轉投資）、Nebius等中小型雲端服務供應商（CSP）積極提高資料中心的資本支出，中小型CSP資本支出占整體CSP比重從2024年的7%顯著提升至2025~2026年的12%、14%，到2030年前均穩定提升，是近期AI資本支出上修的關鍵推手。台灣成長股有許多是CSP重要供應鏈，隨著CSP廠資本支出逐年提升，中長線業績成長力道持續強勁。

AI 資本支出
