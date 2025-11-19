統一強棒貨幣市場基金 規模衝上1,250億元奪冠

台股進入高檔震盪格局，國內貨幣市場基金作為重要的資金避風港，統計至10月底總規模已上升至1.2兆元。其中，統一投信旗下的統一強棒貨幣市場基金規模正式突破1,250億元，一躍成為國內貨幣市場基金的新任規模王。同時，2025年以來國內貨幣市場基金整體規模成長超過3,000億元，其中超過20%是由統一投信貢獻；統一投信僅憑旗下唯一的統一強棒貨幣市場基金，今年以來規模就增加超過700億元，增幅高達134%，成長速度遠勝其他同類型商品，成為市場關注焦點。

根據投信投顧公會統計至10月底的數據顯示，目前市場上共有36檔國內貨幣市場基金，全體規模增胖至1.21兆元，對比2024年12月底全體總規模僅0.88兆元，今年以來規模增幅約38%。規模前五大的國內貨幣市場基金中，今年以來僅新科規模王統一強棒貨幣市場基金，繳出規模翻倍成長的好成績。統一強棒貨幣市場基金的規模高速成長，也帶動統一投信在國內貨幣市場基金的規模排名，從去年底的第八名，一口氣跳升為第三大投信。

統一投信表示，統一強棒貨幣市場基金的優勢在於其淨值波動度相對較低，資產配置中約8成為定存，有助於鞏固收益穩定性；並以短期票券為輔，由基金經理人主動從市面上多種短期票券中進行挑選，優先布局安全性較高的標的，以增強基金的變現流動性和收益性。根據晨星統計截至十月底的資料，統一強棒貨幣市場基金近一年報酬率1.56%，高於同類型基金平均值1.45%。

除了大型企業法人資金停泊以外，近來國內貨幣市場基金也逐漸成為一般台灣民眾存放家庭緊急備用金的新選擇。統一投信指出，統一強棒貨幣市場基金主要有以下特色。

首先，該基金風險報酬分類為RR1，風險相對較低，適合所有類型的投資人；其次，資金調動靈活性相對較高，今天賣出基金、資金明天就能入帳（均指營業日內）；第三，該基金投資的都是台幣資產，無須擔心匯率波動風險；第四，基金投資門檻為1萬元，透過統一投信進行申購或買回，皆可享0手續費優惠。統一強棒貨幣市場基金為在台灣註冊的基金，目前買賣這類基金所獲得的資本利得屬於免稅，對台灣一般民眾家庭來說，是相對親民、好入手且具有稅負優勢的投資標的。