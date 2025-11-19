台幣貶到逾半年低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元。匯銀人士指出，央行昨在外匯市場採「雙向調節」，目的在穩定匯率波動。

在先前市場對新台幣強升預期明顯消退後，央行出手幅度較先前縮小，匯市走勢更貼近供需。

台股昨日遭劇烈修正，賣壓湧現，終場大跌，市場風險情緒急遽升高，外資大舉撤出進一步牽動匯市走勢。匯銀表示，外資昨日在台股賣超485.3億元，今日新台幣匯價恐將面臨31.3元關卡測試。

受到區域貨幣疲弱及國際股市大幅波動影響，亞股全面收黑，亞洲貨幣昨日同步走弱，其中日圓貶值0.19%、韓元下跌0.45%、人民幣貶 0.12%，星元亦下滑0.17%。

市場人士分析，外資昨日實際匯出金額並不大，原因在於前一交易日外資仍買超台股73.35億元，終止連11賣。不過昨日再度大舉賣超，使得今日匯市買匯需求可能明顯增加，新台幣匯價跌破31.3元機率提高。

至於出口商動向方面，匯銀表示，由於央行維持適度穩匯操作，恐慌性拋匯明顯減少。

新台幣 外匯市場 外資
台幣貶到逾半年低點

