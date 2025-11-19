台新愛的力量 舉辦快閃促票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
文大團隊SparkAll於台北信義新天地網紅節設攤，與社福團體代表一起鼓勵年輕人投身公益。台新銀行公益慈善基金會／提供
台新銀行公益慈善基金會舉辦、台灣最大規模的公益票選活動 「您的一票，決定愛的力量」投票進行中。本屆全台快閃活動更與新光三越深度合作，於北中南各分店聯合發起促票，引導民眾購物也能參與公益投票行列。活動最終場將於11月30日下午在新光三越小北門店壓軸登場，鼓勵民眾投滿十票做公益，投滿還可參加知名潮玩Zimomo公仔抽獎。

快閃活動的首個周末（11月2日）即於台北信義新天地熱鬧展開，由台新銀行法人金融事業總處執行長陳柏如，號召上百位同仁與社福團體代表遊街造勢。陳柏如指出，法金事業處深度支持公益，不僅常年募集善款、採買公益禮盒，今年更率領各處長及同仁實際行動響應，將公益融入企業日常。

中部地區則由台新銀行通路營運事業處區長曾仁衍接棒，帶領近120位台新志工、眷屬，率領18家提案團體在新光三越中港店前廣場促票。活動中，有社福團體帶著服務對象參與，鼓勵他們走出戶外與人互動，讓民眾更能直觀感受到投票支持的意義與溫度。

基隆市政府於11月15日舉辦「一票改變基隆，愛心無限擴展」公益促票快閃遊街造勢，基隆市政府社會處處長楊玉欣與立法委員林沛祥到場，邀請基隆合唱團帶來精彩表演，招攬人氣，盼以熱情拉票凝聚民眾關懷在地社福。此外為鼓勵青年投入公益，攜手文化大學廣告系SparkAll團隊深入大型活動場域，於「白晝之夜」及「網紅節」進行設攤推廣，鼓勵年輕族群以「有感、有趣、有行動」精神投身公益。

本屆活動以「One Click 一鍵生成愛」為主題，透過優化的LINE單一登入機制，讓投票過程更簡便。除實體快閃促票，台新新光志工也發揮創意，鼓勵各部門運用AI技術製作促票短影音，為部門協助的社福團體拉票，貫徹運用創新科技推動社福進步理念。

票選活動將持續至11月30日下午5點截止。民眾只需搜尋「您的一票，決定愛的力量」即可進入投票網站，使用LINE帳號登入，即可擁有十票投票權。只要投滿十票，就有機會抽獎知名潮玩公仔Zimomo、Richart玩偶吊飾等好禮。

活動 投票 台新
