壽險前十月新保費增26%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

降息助攻保單買氣，壽險公會昨（18）日公布壽險業今年前十月保費收入，新契約、續年度與總保費收入維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為8,211.7億元，年增26%；續年度保費1兆3,026.9億元，年增2.8%；總保費收入2兆1,238.6億元，年增10.6%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,328.5億元，年增27.5%；傳統型年金險新契約保費收入48.5億元，年增23.1%。成長動能主要來自五大因素。第一，Fed 10月再次宣布降息1碼至4%，市場預期年內仍有降息空間。投資人為掌握降息循環初期的相對高利率，對美元利變型保險商品仍有需求；第二，壽險公司持續提升美元利變型保險商品吸引力。

第三，壽險公司持續推動美元固定利率養老保險商品，滿足長期鎖定收益需求；第四，為利接軌新制，壽險公司持續開發及推動CSM較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品；第五，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債。

降息助攻保單買氣，壽險公會昨（18）日公布壽險業今年前十月保費收入，新契約、續年度與總保費收入維持正成長。其中新契約保費...

