因應金融科技浪潮 各家銀行資訊、財管人才 需求大增

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

因應金融科技浪潮，加上各家銀行搶攻億元級富豪客戶的財管2.0商機，公股銀行針對明年徵才規劃也著重在資訊類、高資產財管人才。第一銀行表示，預期明年對資訊類人才需求持續攀升，年增二成至五成；財富管理相關職缺數也將因應高淨值客戶需求持續成長。

彰化銀行也表示，預估明年資訊類相關職缺將增加，並啟動高資產資深顧問人員招募布局。

華南銀行表示，隨著高資產族群財富管理需求日益多元，將於明年進一步強化「高資產財富管理團隊」組成，預計延攬約60～70名專屬財富管理顧問、同時延攬約15～30名投資研究專家。

台企銀則配合資訊單位業務需要持續招募有經驗資訊、資安人員，調高資訊人員進用之職等職級，預估明年招募人數與今年度相當。

