三家純網銀虧損再擴大 樂天商銀逼近法定增資門檻 金管會關切

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
樂天商銀壓力大，累虧27億元已逼近資本額33億元的法定增資門檻。圖／聯合報系資料照片
樂天商銀壓力大，累虧27億元已逼近資本額33億元的法定增資門檻。圖／聯合報系資料照片

金管會統計至2025年9月底，三家純網銀累積虧損87億元，寫開辦來新高，年增24%；同時今年前九月，三家稅前虧損合計17.51億元，年虧損擴大近兩成，累積虧損與獲利同步惡化，反映三家純網銀財務仍偏弱勢。

累積虧損與稅前損益是觀察純網銀經營風險的兩大指標。累積虧損愈深，大股東增資壓力愈大；而稅前獲利則反映銀行短期經營能力。

截至9月底，連線商銀（Line Bank）以累積虧損40億元居冠，年增5億元；樂天商銀累虧27億元，年增4億元；將來銀行累虧20億元，年增8億元。三家總計87億元，年增24%，虧損加速。

其中樂天商銀壓力最大，累虧27億元已逼近資本額33億元的法定增資門檻。銀行局副局長王允中坦言，樂天已提出減增資規劃，但細節與時程仍未定，「我們多次找樂天商銀，非常關切他。」金管會強調，資本是抵抗風險的最後防線，資本不足須立即補強。

若進一步觀察今年前九月獲利，純網銀也深陷虧損泥沼。將來銀行稅前虧7.95億元最深，Line Bank 虧4.99億元、樂天商銀4.57億元，三家合計17.51億元，較去年同期再擴大19%。

僅Line Bank虧損縮小逾四成，其餘兩家均惡化，其中樂天虧損年增16%最明顯。

純網銀開業初期多喊出「五年損益兩平」目標，如今樂天開業已邁入第五年、Line Bank屆滿四年多、將來銀行三年多，但三家距離損益兩平均仍有距離。

樂天商銀 網銀
