六大公股行庫徵才2,800人 一般行員起薪衝破4萬元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
年底轉職潮來臨，有「金飯碗」之稱的公股行庫紛紛啟動2026年首波新進人員招募規劃，合計六家公股行庫預計招募人數上看2,800人。圖／聯合報系資料照
年底轉職潮來臨，有「金飯碗」之稱的公股行庫紛紛啟動2026年首波新進人員招募規劃，合計六家公股行庫預計招募人數上看2,800人。

其中職缺除一般行員、MA儲備幹部外，也包括資訊及數位人才、財富管理、高資產顧問人才。整體來看，基本起薪突破4萬元，甚至財富管理與高資產顧問起薪最高也上看7萬元。

兆豐銀行表示，2026年徵才招募人數300~400名，除一般金融人員外，還有資訊、法務及理財人員等，一般金融人員起薪最高為5.52萬元，其他專業人員起薪則依其工作經驗及專業能力面議。

華南銀行2026年持續推動金融專業人才招募及深耕校園經營企業徵才規劃，整體開缺人數約500~600名。其中，一般行員起薪4.1萬元~4.7萬元；儲備菁英人才（MA）起薪5.6萬元~6.5萬元；資訊及數位轉型職系起薪5萬元~6.5萬元；財富管理與高資產顧問職系起薪則有6萬元至7萬元。

第一銀行也表示，2026年預計在3~5月間辦理新進人員及儲備核心人才招募，預計招募約400個職缺；另將依年度實際需求，不定期招募高資產顧問、數位金融及資訊等專業人員。目前一般行員起薪約為4萬元~4.4萬元、經驗行員起薪約為4.5萬元~5.4萬元；業務菁英人才及儲備核心人才起薪約為5.1萬元~5.6萬元。

台企銀2026年將持續採多元管道規劃進用人力約700名，其中，委託金研院招考類別為菁英儲備人員、資訊人員、一般行員等、有經驗人員、儲備理財人員、總行專業人員等，透過金研院進用人員薪資約4.1萬元~ 6.04萬元；另外，透過人力銀行網站招募資訊、數金等有經驗專業人員，針對有經驗或具專業性人員，將彈性調整為較高職等職級進用。

彰化銀行為因應金融數位化及AI科技潮流，並配合高資產管理業務開展，明年度徵才規劃除招募一般行員外，將著重於吸引資深且優秀的資訊、資安、法務及財富管理顧問等各類專業人員，預計招募450~500名新進人員。合庫銀行則已啟動2026年首波新進人員招募計畫，共釋出180個名額、涵蓋18個類組。

數位金融 財富管理
