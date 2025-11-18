快訊

純網銀累虧87億創新高！樂天逼增資紅線 金管會：已多次關切

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
純網銀樂天銀行。圖／聯合報系資料照片
純網銀樂天銀行。圖／聯合報系資料照片

金管會截至2025年9月底統計，三家純網銀累積虧損87億元，寫開辦來新高，年增24%；同時今年前九月，三家稅前虧損合計17.5億元，年虧損擴大近兩成，累積虧損與獲利同步惡化，反映三家純網銀財務仍偏弱勢。

累積虧損與稅前損益是觀察純網銀經營風險的兩大指標。累積虧損愈深，大股東增資壓力愈大；而稅前獲利則反映銀行短期經營能力。

截至9月底，連線商銀（Line Bank）以累積虧損40億元居冠，年增5億元；樂天商銀累虧27億元，年增4億元；將來銀行累虧20億元，年增8億元。三家總計87億元，年增24%，虧損加速。

其中樂天商銀壓力最大，累虧27億元已逼近資本額33億元的法定增資門檻。銀行局副局長王允中坦言，樂天已提出減增資規劃，但細節與時程仍未定，「我們多次找樂天商銀，非常關切他。」金管會強調，資本是抵抗風險的最後防線，資本不足須立即補強。

若進一步觀察今年前九月獲利，純網銀也深陷虧損泥沼。將來銀行稅前虧7.95億元最深，Line Bank 虧4.99億元、樂天商銀4.57億元，三家合計17.51億元，較去年同期再擴大19%。

僅 Line Bank 虧損縮小逾四成，其餘兩家均惡化，其中樂天虧損年增16%最明顯。

純網銀開業初期多喊出「五年損益兩平」的目標，如今樂天開業已邁入第五年、Line Bank 屆滿四年多、將來銀行三年多，但三家距離損益兩平均仍有距離。

王允中表示，純網銀虧損並非經營不善，國外純網銀普遍逾五年才能達到規模經濟，台灣市場又競爭激烈、銀行密度高，成長速度自然受限。

金管會仍維持審慎樂觀，並已與三家純網銀會商，了解業務發展瓶頸、評估是否需要政策協助。

銀行圈指出，純網銀仍處於「燒錢換規模」階段，短期虧損難以避免，但個別銀行的增資進度、產品差異化，及是否能真正建立品牌黏著度，將成為未來能否走出虧損循環的關鍵。

樂天商銀 網銀 金管會
