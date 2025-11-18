金管會公布2027年公平待客原則評核機制 首重落實情形

金管會18日公布2027年金融服務業「公平待客原則」評核機制已由中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會）研擬完成，整體架構延續2026年度設計，但在評核權重與加分項目部分，進一步加強金融消費者保護，包括防制詐騙、申訴機制健全，以及高齡與身心障礙者友善服務等面向，並拉高落實情形的分數，受評對象中，券商依據規模採輪替評核。

金管會法律事務處處長林志憲指出，2027年評核對象共104家金融服務業者，包含36家銀行（含3家純網銀）、資本額100億元以上的9家綜合券商和19家其他綜合券商、21家壽險公司、19家產險公司，以2027年度為評核期間；評核指標分兩大類、總分130分，第一類是「公平待客原則10項原則」共100分，每項原則10分，其中，落實情形占80％，依據受評機構業務單位、法令遵循或風險管理、內部稽核單位執行情況計算平均分數，金融消費爭議占20％。

第二類著重「董事會推動之重視及具體作為等情形」，共計30分，另有額外減分項目，依金檢與日常監理違失情節酌予扣分。林志憲補充說明，2027年公平待客原則落實分數從2025年的60分提高到80分，金融消費爭議從10分增加到20分，金融檢查跟日常監理情形則從30分改採扣分方式處理，顯示監管重心轉向核心原則執行。

林志憲表示，今年度加強評核重點有三項，包含防制詐騙措施及成效納入忠實義務原則加分項目、申訴處理機制健全性納入申訴保障原則加分項目、改善高齡及身心障礙者數位落差措施及成效納入友善服務原則加分項目，加分項目的目的是鼓勵創新與優質表現，未達基本標準雖不扣分，但會影響平均得分。

2027年度評核結果將依各業別分級公布，前50%受評機構公開名次，前25%列為第一級距，其餘按名次排序公告。表揚獎項分為優良獎（各業別前25%）及最佳進步獎（各業別一名），藉此激勵金融機構持續精進。

林志憲指出，證券期貨業因規模差異，每年採輪替評核制，100億元以上資本額規模的券商每年都會評，小型專業證券經紀商21家與專營期貨商14家將於2026年納入，2027年再回到其他綜合券商19家，與今年範圍相同。

至於 VASP（虛擬資產服務提供者）及融資租賃業是否納入，林志憲表示，目前仍在觀察階段，公平待客著重機構管理面，而現階段金保法多針對行為規範，未來若要納入，仍須審慎評估思考。