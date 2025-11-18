證交所舉辦2025年券商高階主管宣導會 頒發盡職治理優良獎

臺灣證券交易所股份有限公司2025年11月18日舉辦「2025 年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」暨「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎典禮」，邀請金管會證券期貨局、證券商公會以及證券商經紀與自營高階主管共同參與，約120餘人出席，活動順利圓滿結束。

這次會議共表揚11家於2024年度盡職治理資訊揭露表現優異之證券商，顯示業者對履行機構投資人責任的重視程度持續提升，有助強化我國資本市場的公司治理品質，金管會及證交所對得獎證券商均表達肯定之意，並藉此感謝券商同業長期支持各項政策措施，攜手推動我國資本市場治理品質持續精進。

證交所副總田致詞表示，今年度隨著全球AI產業的爆發性成長，資本市場展現出強勁動能，根據最新統計，截至10月底，集中市場日均成交金額達新台幣3,930億元，顯示市場交易熱度活躍；同時，全體證券商稅後淨利累計達877億元，已優於去年同期表現，反映市場穩健成長向上。在國內投資人結構持續優化、機構法人參與度不斷提升的帶動下，台灣資本市場在面對國際政經環境快速變化時仍展現高度韌性，未來證交所將持續配合主管機關政策方向，與各市場參與者攜手推動市場制度優化，提升國際連結與商品多元性，朝打造台灣成為亞洲資產管理中心的重要目標邁進。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，年初受美國關稅貿易戰及匯率急劇波動的影響，集中市場加權指數一度出現震盪。然而，在半導體與 AI 伺服器等產業展現成長力道支撐下，指數與成交量於下半年逐步回升，累計成交值更超過80兆元。金管會近期積極推動多項開放措施，在OSU部分，開放線上開戶與身分驗證、擴大OSU新增境外保管機構與授信業務等，以強化跨境理財與資產管理量能，目前亦已有七家證券商取得許可進駐高雄亞灣專區，期能持續推動台灣成為亞洲資產管理中心。證期局亦陸續優化分戶帳資金運用與放寬證券商負債淨值比計算方式，以提升證券商的營運效能。

2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單中，證券商共有11家，係所有類別中最多的，顯示證券商對盡職治理的重視，並發揮對公司治理的影響力。黃副局長強調，未來主管機關將在風險可控情形下，持續依資本市場發展情況適時調整法規，以因應當前國際經貿局勢變化，確保臺灣資本市場持續穩健發展。

專題簡報第一場簡報由證交所券商輔導部就近年查核常見資安缺失與案例進行彙整與分享，提醒證券商在網路威脅升高的環境下，務必落實資安管理、提升金融韌性並強化合規要求。會中亦分享近期市場實際事件，如系統壅塞、委外廠商控管不當及惡意程式入侵等案例，提醒業者需加強設備更新、權限管理與委外監督，並確實依規通報資安事件，以提升整體市場資安防護能力。

第二場簡報則由證交所企劃研究部介紹主動式及被動式多資產ETF，台灣ETF市場近十年成長快速，為提升商品多元性，主管機關已開放主動式與被動式多資產ETF。主動式ETF由基金經理人依策略主動建構並調整投資組合，且每日揭露實際持股，自今年度開放以來，資產規模及受益人數已呈現快速成長；被動式多資產ETF則係指追蹤指數成分包含多種資產類別，投資人可透過投資被動式多資產ETF，達成多元資產配置需求。證交所未來將持續推動市場教育、資訊透明與跨境合作，以強化ETF市場深度與國際競爭力。

證交所對各券商的積極參與表達謝意，並恭賀本屆獲獎證券商。期望在主管機關與市場參與者的共同努力下，持續健全制度、強化投資人保護並落實永續作為，使我國資本市場在國際舞台上展現更強競爭力。