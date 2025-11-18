生物多樣性債券崛起 全球氣候金融逐漸走出探索期

國泰金控（2882）投資長程淑芬18日指出，全球氣候金融已逐漸從早期探索階段進入可行個案大量出現的時期，像是生物多樣性債券和生物多樣性信用額度崛起，各國案例顯示，只要政府與國際組織提供適度的信用增強或保證機制，即能大幅提高民間資金投入意願。國泰推動永續投資並非僅基於企業社會責任（CSR），而是因應世界與環境需求所必須承擔的角色，希望創造規模化、標準化的方式，加速台灣永續金融體系成形。

程淑芬表示，亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）成員國橫跨11個亞洲國家、80個金融組織、管理資產達36兆美元，國泰持續在其中扮演積極角色。近年全球已有愈來愈多氣候金融個案成形，例如菲律賓燃煤電廠轉型、混合型融資模式等，都證明公部門投入一元即可吸引民間四元資金，顯示氣候金融的技術與結構均已明確可行。

程淑芬指出，國際主權基金及大型基金會越來越願意「讓利」，提供風險分攤或損失吸收的條件，降低民間資金進場的不確定性，讓氣候金融能從個案走向規模化，形成長期穩定市場。此外，近年國際上也開始推出生物多樣性債券、生物多樣性信用額度等金融商品，英國與澳洲三、四年前已建立基礎制度。

國泰金控總經理李長庚則說，這些金融工具不在於極大化獲利，而是確保這件事可行並能複製。

對於世界銀行提出政府應提供信用增強或保證機制的建議，程淑芬指出，國際上此類模式行之有年，就像台灣的中小企業有中小企業信保基金。過去國際開發基金與開發銀行常採用利率補貼與損失分攤的架構降低風險。

例如，若某項氣候投資放款利率為6%，一般民間資金可能認為因風險高而評估回報不足，但透過提供風險補貼或吸收部分損失等方式，提升投資誘因。近兩年更出現如協助非洲野生動物保育、犀牛復育等專案債券專案。若政府部門直接介入成本過高，民間透過社會債券募集資金反而更有效率。

程淑芬指出，氣候與自然投資位於「慈善、影響力投資與商業投資」的光譜之中，設計專案時必須兼具創新、透明與可量化，要保持學習之心，至少要讓投資人不賠錢。

國泰世華銀行副總温珍瀚指出，COP報告顯示，全球到2030年仍需要7兆美元投資才能達到氣候目標。國泰世華已成立小型團隊研究永續放款產品，觀察到市場不斷擴大。目前永續金融產品主要分為兩類，一是綠色債券／綠色貸款，專款專用，如太陽能電廠建置；二是永續連結貸款，不需專款專用，但會對企業設定可衡量的永續條件。