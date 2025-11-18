臺銀人壽年度顧客滿意度問卷調查 抽獎活動開跑
臺銀人壽持續關注保戶需求提升服務品質，積極滿足保險期待，今年結合數位轉型暨綠色永續金融應用，推動電子化授權系統(eDDA)服務，將原本保戶以紙本申請保費自動轉帳的冗長程序轉為電子化，保戶只要在電腦或手機上動動手指，便可快速完成授權流程，大大提升作業的便利性。
為了感謝保戶積極提供興革意見，臺銀人壽定期舉辦顧客滿意度問卷調查抽獎活動，今年度抽獎活動於11月17日開始進行，參加者將有機會獲得1,000元、500元及200元等值禮物卡的豐富獎項，邀請保戶參與。詳細活動辦法與獎項內容，可於活動期間於臺銀人壽球資訊網 http://www.twfhclife.com.tw 或洽0800-011-966進一步了解。
