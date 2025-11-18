股匯雙挫 新台幣小貶收31.217元續寫逾半年低點

快訊

中央社／ 台北18日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台股今天下殺691.19點，創下今年第7大收盤跌點，熱錢持續流出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.217元，貶值3.7分，匯價連6日貶值，且續創逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額為19.345億美元。

上週台灣央行與美國財政部共同聯合聲明，對市場衝擊淡化，匯市重回原先軌道，但續朝貶值方向前進。新台幣兌美元今天開盤直接站到31.21元，隨著台股下挫、外資加大出走力道，盤中最低觸及31.239元，終場收在31.217元，續寫今年5月以來最低水準。

台股今天則是開低走低，跌破27000點大關，盤中跌點不斷擴大，最後收在全天最低點26756.12點，重挫691.19點，創下今年第7大收盤跌點。三大法人同步賣超台股，合計710.3億元，其中外資再砍485.38億元。

外匯交易員分析，消息面的干擾因素消退，新台幣匯市回到過去路徑，主要由資金面主導；儘管美國政府停擺結束，先前被「蓋牌」的經濟數據將陸續公布，但資料可能有缺失或受到干擾，導致市場對聯準會12月降息的看法趨於保守，在此同時，美股及台股均面臨修正賣壓，投資人更加審慎，導致熱錢持續流出。

外匯交易員指出，今年下半年，新台幣隨著外資匯出，一路走弱，原本認為在31元整數大關應會盤整一陣子，但沒花多少時間，匯價就貶破31.2元價位，除了資金因素，另一方面，亞幣普遍走弱也是關鍵。

根據央行統計，美元指數今天續漲0.15%，亞幣全面下挫，新台幣與人民幣均跌0.12%，日圓貶值0.19%，韓元跌勢較重、貶0.45%。

