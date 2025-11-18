快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

聽新聞
0:00 / 0:00

回擊經濟學人「台灣病」 中經院長點出台幣不升值真正原因

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照片
中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照片

近日《經濟學人》以專文討論台灣貨幣政策，用「台灣病」形容台幣遭低估問題。中經院院長連賢明認為，《經濟學人》過去從「全球最危險的地方」到「荷蘭病」，如今再談「台灣病」，反映外界在AI浪潮下重新關注台灣，但其中多項推論恐欠缺對本地結構因素的理解；他分析，央行不願放手讓台幣升值，最大的考量可能是就業。

連賢明指出，大麥克指數並不能直接適用台灣，因國內水電、瓦斯、交通等公用事業價格長期受到高度補貼，尤其水電、瓦斯對食品成本影響重大，若價格回到市場水準，食品價格將明顯上調，僅以大麥克價格比較台幣是否低估並不合理。

由於《經濟學人》認為台灣經常性盈餘占GDP比率偏高，在2005-2015年在5-10%左右，近年更因AI浪潮攀升至約16%，這些超額盈餘在國內投資市場沒辦法消化，超額儲蓄轉成持有大量美國債券，若台幣升值過快或過多，可能演變成系統性金融風險。連賢明表示，數據偏高，可能反映了早年台商大量在中國大陸獲利卻無法匯回的利潤；而巨額順差轉換成保險公司的債券的這項風險，過去已有學者提出，卻直到《經濟學人》點名，才引起外界高度關注。

至於外界質疑台幣多年未顯著升值，是否因央行受到出口廠商壓力，連賢明坦言「從某個角度講的確是」，但亦須顧及產業現實。他指出，2008至2018年間台灣電子五哥毛利率偏低，匯率波動會直接攸關企業競爭力，甚至曾出現台積電（2330）董事長公開批評台幣相對韓元升值30%，削弱競爭力，並指稱央行總裁應負責的情況，可見出口產業對匯率的敏感度極高。

連賢明認為，台灣央行在匯率上的核心考量其實是就業，自2000年起台商大舉赴中投資，評估對中投資規模應逾5,500億美元，常駐中國大陸人口超過一百萬，使得本土投資不足、內需疲弱。在此情況下，台灣除了dotcom泡沫期間失業率一度升至6%之外，其餘多年多維持在4%以下，與日本長期不景氣但低失業率的情況相似。在這種經濟結構下，央行多以韓元、人民幣、日圓等主要競爭對手匯率為參考，以維持台灣的充分就業。

他也指出，近年產業分化更使政策操作陷入兩難。一方面AI供應鏈因美國科技廠商需求強勁而火熱，今年台灣對美順差估計可達約1,200億美元，其中約95%來自AI產業；另一方面傳統產業則在中國大陸廠商削價競爭與美國關稅壓力下表現低迷。這使得貨幣政策難以兼顧：若依國際收支，台幣應升值；若依傳產競爭力，業者則希望匯率貶值。同樣地，景氣好應升息，但不景氣產業則希望降息，形成政策拉扯，成為目前政府財經政策困難的主因。

台幣升值 匯率 中經院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美降息機率降 債市承壓、三大債市淨流入降溫

見00679B、00687B利率差距⋯債蛙自嘲可憐！網曝關鍵是股價

36歲轉職「1行業」憂太老 過來人曝真相：缺工缺到爆

這工作剛性需求大！人力銀行：薪資3年成長20% 含金量高

相關新聞

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解...

股匯雙挫 新台幣小貶收31.217元續寫逾半年低點

台股今天下殺691.19點，創下今年第7大收盤跌點，熱錢持續流出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.217元，貶值3.7...

回擊經濟學人「台灣病」 中經院長點出台幣不升值真正原因

近日《經濟學人》以專文討論台灣貨幣政策，用「台灣病」形容台幣遭低估問題。中經院院長連賢明認為，《經濟學人》過去從「全球最...

帳戶普及、防堵洗錢 郵局明年起停辦國際郵政匯票服務

隨著金融帳戶逐漸普及、紙本寄遞國際匯票市場需求減少，且有洗錢風險，中華郵政公司表示，近3年均無人使用國際郵政匯票業務，因...

台彩2款200元刮刮樂新品上市 總獎金逾13.7億元

台灣彩券公司18日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，「獎金嘉年華」中獎率30.1...

輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。