兆豐證券推動金融友善 捐贈手語圖卡助聽障親子共學共融

兆豐證券長期關注弱勢教育與社會共融議題，11月16日與社團法人台灣手語翻譯協會共同舉辦「手語圖卡贈禮暨防詐宣導活動」，捐贈120組嬰幼兒手語溝通圖卡至全台各地啟聰學校及特殊教育學校，期盼以實際行動協助聽障孩童及家庭快樂學手語，促進親子間的理解與互動。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，這次與台灣手語翻譯協會合作捐贈手語溝通圖卡，不僅希望能協助聽障及身心障礙家庭跨越聽語隔閡，讓親子之間能以手語自然互動，也期盼透過推廣多元的溝通方式，將共學、共融理念落實到社會各個角落，讓更多孩子與家庭能在理解與陪伴中成長。

活動現場由兆豐證券總經理吳明宗代表公司致贈手語圖卡予聽障親子家庭，並與協會名譽理事長魏如君帶領孩童與家長一同比出「保護自己、小心防詐」手語，寓教於樂地推廣防詐觀念。吳明宗強調，溝通是信任的起點，企業推動友善金融的初心，是希望每位民眾都能安心、平等地獲取金融服務，並讓防詐觀念以親切、易懂的方式被傳遞。

台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君表示，手語圖卡是為了協助聽障與身障親子溝通，以及促進一般家庭親子互動所設計，由語言、職能治療師及特殊教育老師共同規劃，並透過34位手語小麻豆拍攝呈現。她感謝兆豐證券的支持，使這份資源能惠及全台身心障礙家庭，讓更多家庭從中受益。

未來兆豐證券將持續以「教育、公益、防詐」三大主軸，深化金融平權與社會共融，從孩童、弱勢到高齡族群，以多元共融形式推動金融教育倡議，讓金融服務更貼近每一個需要被理解與支持的族群。