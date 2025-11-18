快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

兆豐證券推動金融友善 捐贈手語圖卡助聽障親子共學共融

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券攜手台灣手語翻譯協會舉辦「手語圖卡贈禮暨防詐宣導活動」，兆豐證券總經理吳明宗、主任秘書林秀倩與協會名譽理事長魏如君及聽障親子合影，比出「我愛你」的手語手勢，共同傳遞友善金融與社會共融理念。兆豐證券／提供
兆豐證券攜手台灣手語翻譯協會舉辦「手語圖卡贈禮暨防詐宣導活動」，兆豐證券總經理吳明宗、主任秘書林秀倩與協會名譽理事長魏如君及聽障親子合影，比出「我愛你」的手語手勢，共同傳遞友善金融與社會共融理念。兆豐證券／提供

兆豐證券長期關注弱勢教育與社會共融議題，11月16日與社團法人台灣手語翻譯協會共同舉辦「手語圖卡贈禮暨防詐宣導活動」，捐贈120組嬰幼兒手語溝通圖卡至全台各地啟聰學校及特殊教育學校，期盼以實際行動協助聽障孩童及家庭快樂學手語，促進親子間的理解與互動。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，這次與台灣手語翻譯協會合作捐贈手語溝通圖卡，不僅希望能協助聽障及身心障礙家庭跨越聽語隔閡，讓親子之間能以手語自然互動，也期盼透過推廣多元的溝通方式，將共學、共融理念落實到社會各個角落，讓更多孩子與家庭能在理解與陪伴中成長。

活動現場由兆豐證券總經理吳明宗代表公司致贈手語圖卡予聽障親子家庭，並與協會名譽理事長魏如君帶領孩童與家長一同比出「保護自己、小心防詐」手語，寓教於樂地推廣防詐觀念。吳明宗強調，溝通是信任的起點，企業推動友善金融的初心，是希望每位民眾都能安心、平等地獲取金融服務，並讓防詐觀念以親切、易懂的方式被傳遞。

台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君表示，手語圖卡是為了協助聽障與身障親子溝通，以及促進一般家庭親子互動所設計，由語言、職能治療師及特殊教育老師共同規劃，並透過34位手語小麻豆拍攝呈現。她感謝兆豐證券的支持，使這份資源能惠及全台身心障礙家庭，讓更多家庭從中受益。

未來兆豐證券將持續以「教育、公益、防詐」三大主軸，深化金融平權與社會共融，從孩童、弱勢到高齡族群，以多元共融形式推動金融教育倡議，讓金融服務更貼近每一個需要被理解與支持的族群。

兆豐
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

聽奧／我國代表團拜會國際聽障運動總會主席 深化運動平權與國際交流

普發1萬今開放ATM領現 竹南警方加強巡邏及防詐

兆豐證券、期貨 反詐評鑑績優

凱基證深化防詐機制 奪殊榮

相關新聞

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解...

股匯雙挫 新台幣小貶收31.217元續寫逾半年低點

台股今天下殺691.19點，創下今年第7大收盤跌點，熱錢持續流出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.217元，貶值3.7...

回擊經濟學人「台灣病」 中經院長點出台幣不升值真正原因

近日《經濟學人》以專文討論台灣貨幣政策，用「台灣病」形容台幣遭低估問題。中經院院長連賢明認為，《經濟學人》過去從「全球最...

帳戶普及、防堵洗錢 郵局明年起停辦國際郵政匯票服務

隨著金融帳戶逐漸普及、紙本寄遞國際匯票市場需求減少，且有洗錢風險，中華郵政公司表示，近3年均無人使用國際郵政匯票業務，因...

台彩2款200元刮刮樂新品上市 總獎金逾13.7億元

台灣彩券公司18日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，「獎金嘉年華」中獎率30.1...

輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。