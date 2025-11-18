凱基金孫公司員工涉勾結詐團 金管會接獲業者通報

凱基金子公司中華開發資本旗下子公司，有員工涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權的匯款操作，移轉約700多萬美元。金管會表示，業者於11月3日通報重大偶發事件，目前檢調調查中，金管會不便多做說明。至於業者是否涉及管理疏失，金管會仍須釐清。

凱基金今天發布聲明，中華開發資本旗下子公司近日發現1名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權的匯款操作，移轉約700餘萬美元（約新台幣2.18億元），公司在第一時間發現異常後立即報警，相關資料已移交檢警偵辦。

凱基金表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部員工主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會上說明，凱基金於11月3日向銀行局通報重大偶發事件，依規定須於7個營業日送到金管會，目前業者也交上報告，並跟刑事警察局報案，檢調也在調查中，金管會不做相關說明。

媒體關注業者是否涉及疏失並予以開罰，王允中指出，目前報告正在處理中，視內容再看是否做處分，這部分還要釐清相關狀況，目前還未找業者陳述意見。