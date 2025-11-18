永續發展不再只是口號 國泰金：氣候解方正成下一代金融商品

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控18日舉辦「國泰金前進巴西貝倫COP30 線上媒體聯訪」，由國泰金控總經理李長庚（中）、國泰世華銀行副總經理温珍瀚（右）、國泰金控投資長程淑芬（左）分享國泰自COP26參與至今，出席COP之觀察與洞見。國泰金控／提供
永續金融正從概念走向標準化與金融化。國泰金控（2882）總經理李長庚18日於「國泰金前進巴西貝倫COP30」線上媒體聯訪指出，金融機構本身就是管理錢的機構，透過投資與融資等金融機構的核心職能創造價值，將對環境與氣候變遷的友善解決方案變成金融資產，相信會有更多新的金融商品出現，邁向標準化與商品化。

國泰金控投資長程淑芬指出，國泰金投入氣候與永續投融資已累積逾1.5兆元，不只參與台灣太陽能、離岸風電等大型專案，也支持方法學、推動自然與生物多樣性計劃，像是有機茶園，以及與台大實驗林做淺山土壤生物多樣性；其他國際案例中也看到更多永續專案，正以能規模化的方式成長。

李長庚指出，國泰金控自2021年第26屆COP（COP26）開始參與，當年是COP首次將「金融」納入核心議題的一年。後續的議題無論是森林保育、氣候調適、碳權交易等，都與金融密切相關，這代表當全球開始意識到極端氣候帶來的威脅，必須用金融的力量和機制來推動解方。

李長庚進一步以GDP作比喻指出，過去GDP計算並未把家庭主婦的家庭勞動納入，但其實家庭主婦在家裡做的事具有實質價值。而在氣候議題中，巴西最新的熱帶雨林保護機制正在做類似的概念，森林保護當下所產生的碳權價值，開始被量化為可計量、可交易的金融資產，就像家庭主婦的家務若能被視為價值，森林的保護行為也能透過金融化概念被納入經濟體系，關鍵在於如何把對環境、對氣候友善的解決方案「金融商品化」。

程淑芬則說，今年國泰金控及國泰人壽與全球51家機構共同簽署貝倫投資人熱帶雨林聲明，代表逾4.5兆美元資產，呼籲各國政府於2030年前制定嚴格法規以停止雨林破壞、恢復生物多樣性並穩定氣候體系。氣候風險最終會反映在財務上，因此永續倡議和金融行動密不可分，現階段已有充足案例，可複製擴大推廣，加速形成主流投融資模式。

針對永續人才議題，程淑芬強調意願比技能更重要，只要團隊願意學習、跨領域整合，就能推動創新永續金融模式。國泰世華銀行副總温珍瀚則認為，目前人才非主要障礙，更需建立良好合作環境並加速規模化複製成功案例，使金融業者、投資人及社會各界形成驅動力，共同實現永續目標。

國泰金控總經理李長庚談國泰金控這些年內部的永續路徑發展，並將這些帶回來的觀念在內部推動永續作為。國泰金控／提供
