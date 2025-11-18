冬日旅遊刷臺企銀信用卡 每月消費滿2萬再加碼3%刷卡金回饋

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
迎接冬季旅遊旺季，臺灣企銀推出旅遊刷卡優惠。臺灣企銀／提供
迎接冬季旅遊旺季，臺灣企銀推出旅遊刷卡優惠。臺灣企銀／提供

冬季即將迎來聖誕節、跨年及農曆春節旅遊旺季，臺灣企銀推出旅遊刷卡優惠，2025年11月1日起至2026年2月28日止，於指定通路刷卡購買機票、訂飯店、旅遊行程及海外當地消費，每月累積消費新臺幣（以下同）20,000元（含）以上，除了原現金回饋外，加碼再享3%刷卡金回饋，每人每月上限3,000元（需登錄），規劃旅遊行程，可別錯過臺灣企銀信用卡提供的優惠！

冬日旅遊活動囊括華航（2610）、長榮航空（2603）、星宇航空（2646）、全日空、阿聯酋等航空公司、國內各大旅行社雄獅旅遊、東南旅遊、鳳凰國際旅遊、ezTravel易遊網、飯店及國際知名訂房網Agoda、Hotels.com等熱門通路，海外當地消費以臺灣企銀信用卡支付，除了享原信用卡提供的基本現金回饋外，再享加碼3%刷卡金回饋，每人每月回饋上限3,000元（需登錄），4個月活動期間最高賺回12,000元；活動期間內累積前述消費達50萬元，再獲得加碼刷卡金5,000元，累積前述消費達80萬元，最高獲得加碼刷卡金8,000元，活動期間合計最高20,000元！

想再多賺回饋可選擇刷臺灣企銀「藝Fun卡」，消費滿額不僅可免費參觀國內外百大指定博物館，如國立故宮博物院、臺南奇美博物館、東京國立博物館及森美術館等，藝Fun卡提供國內旅行社、航空公司、訂房網等指定通路，每戶每月最高回饋500元刷卡金（需登錄），搭配此次冬季旅遊活動，等於回饋最高可賺22,000元，絕對是旅遊必備神卡！相關優惠活動請洽臺灣企銀官網查詢。

