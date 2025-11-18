快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

2025年金彝獎最大贏家 元大金控集團獲頒14項大獎殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第18屆金彝獎，元大金控集團一舉囊括14項大獎，成為本屆獲獎最多的業者。元大金控／提供
第18屆金彝獎，元大金控集團一舉囊括14項大獎，成為本屆獲獎最多的業者。元大金控／提供

證券暨期貨市場發展基金會主辦的中華民國證券暨期貨金彝獎，為國內證券期貨界盛事，第18屆頒獎典禮於11月13日舉行，元大金控（2885）旗下元大證券、元大投信、元大期貨（6023）及元大證金，一舉囊括14項殊榮，元大金控集團為本屆獲獎數最多的業者，彰顯泛證券體系在市場的卓越表現與努力，榮獲高度肯定。

元大金控集團積極提升完備的產品線及客戶服務品質，子公司元大證券展現永續金融與人才實力，獲頒傑出企業領導人才獎、傑出證券人才獎、傑出人才培育獎、傑出金融創新獎，及傑出綠色金融獎5項肯定，以投資人需求為核心，推出升級版「投資先生2.0」行動交易平台，最快5分鐘完成開戶，再創數位轉型新里程碑，持續將ESG理念融入各項業務，以邁向亞洲最佳區域券商為願景。

元大投信勇奪傑出資產管理獎、傑出綠色金融、傑出ESG永續獎、傑出金融創新獎、傑出風險管理獎、傑出人才培育獎，與傑出投信投顧人才獎7項大獎。截至2025年9月底，元大投信資產管理規模突破2.6兆元，受益人數547萬人，穩居同業之冠；推行元大台灣50反1（00632R）反分割，及元大台灣50（0050）費用率優化與分割，創新ETF市場制度。截至10月底0050投資人數已逾173萬人；10月證交所定期定額扣款戶數成長至60萬戶；9月定期定額扣款金額則成長至50億元，顯見市場對0050的高度認同。

以「綠色金融四大發展藍圖」為核心推動方針，元大期貨獲得傑出綠色金融獎－期貨業組，從永續政策推動、綠色商品責任投資、環境保護淨零行動到永續資訊揭露，全面深化永續治理架構。董事會親自督導永續發展方向，積極推廣綠色期貨商品與海外永續產品，落實ESG審查制度，以實際行動推動低碳轉型，持續邁向永續共榮。

深耕數位金融創新有成的元大證金，榮獲傑出金融創新獎，今年推出新智能借款「iMoney App」，解決客戶操作痛點，降低投資人對於股票借款的使用門檻，提供借還款自動試算最省利的股票組合，應用AI人工智慧、雲端運算等金融科技技術，獲智慧財產局多項專利認證，並結合數位核身認證強化機制，保障投資人權益。

元大金控 期貨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

張林忠：輕鬆運用股期避險

中國信託證券加碼臨櫃開戶禮 感謝中信飛牡蠣粉絲相挺

綠色金融四大藍圖 元大期貨稅前獲利23億、打造永續競爭力

綠色金融四大藍圖 元大期打造永續競爭力

相關新聞

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解...

股匯雙挫 新台幣小貶收31.217元續寫逾半年低點

台股今天下殺691.19點，創下今年第7大收盤跌點，熱錢持續流出，導致新台幣延續貶勢，收盤收在31.217元，貶值3.7...

回擊經濟學人「台灣病」 中經院長點出台幣不升值真正原因

近日《經濟學人》以專文討論台灣貨幣政策，用「台灣病」形容台幣遭低估問題。中經院院長連賢明認為，《經濟學人》過去從「全球最...

帳戶普及、防堵洗錢 郵局明年起停辦國際郵政匯票服務

隨著金融帳戶逐漸普及、紙本寄遞國際匯票市場需求減少，且有洗錢風險，中華郵政公司表示，近3年均無人使用國際郵政匯票業務，因...

台彩2款200元刮刮樂新品上市 總獎金逾13.7億元

台灣彩券公司18日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，「獎金嘉年華」中獎率30.1...

輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。