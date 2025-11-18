2025年金彝獎最大贏家 元大金控集團獲頒14項大獎殊榮

證券暨期貨市場發展基金會主辦的中華民國證券暨期貨金彝獎，為國內證券期貨界盛事，第18屆頒獎典禮於11月13日舉行，元大金控（2885）旗下元大證券、元大投信、元大期貨（6023）及元大證金，一舉囊括14項殊榮，元大金控集團為本屆獲獎數最多的業者，彰顯泛證券體系在市場的卓越表現與努力，榮獲高度肯定。

元大金控集團積極提升完備的產品線及客戶服務品質，子公司元大證券展現永續金融與人才實力，獲頒傑出企業領導人才獎、傑出證券人才獎、傑出人才培育獎、傑出金融創新獎，及傑出綠色金融獎5項肯定，以投資人需求為核心，推出升級版「投資先生2.0」行動交易平台，最快5分鐘完成開戶，再創數位轉型新里程碑，持續將ESG理念融入各項業務，以邁向亞洲最佳區域券商為願景。

元大投信勇奪傑出資產管理獎、傑出綠色金融、傑出ESG永續獎、傑出金融創新獎、傑出風險管理獎、傑出人才培育獎，與傑出投信投顧人才獎7項大獎。截至2025年9月底，元大投信資產管理規模突破2.6兆元，受益人數547萬人，穩居同業之冠；推行元大台灣50反1（00632R）反分割，及元大台灣50（0050）費用率優化與分割，創新ETF市場制度。截至10月底0050投資人數已逾173萬人；10月證交所定期定額扣款戶數成長至60萬戶；9月定期定額扣款金額則成長至50億元，顯見市場對0050的高度認同。

以「綠色金融四大發展藍圖」為核心推動方針，元大期貨獲得傑出綠色金融獎－期貨業組，從永續政策推動、綠色商品責任投資、環境保護淨零行動到永續資訊揭露，全面深化永續治理架構。董事會親自督導永續發展方向，積極推廣綠色期貨商品與海外永續產品，落實ESG審查制度，以實際行動推動低碳轉型，持續邁向永續共榮。

深耕數位金融創新有成的元大證金，榮獲傑出金融創新獎，今年推出新智能借款「iMoney App」，解決客戶操作痛點，降低投資人對於股票借款的使用門檻，提供借還款自動試算最省利的股票組合，應用AI人工智慧、雲端運算等金融科技技術，獲智慧財產局多項專利認證，並結合數位核身認證強化機制，保障投資人權益。