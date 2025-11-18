快訊

降息助攻買氣！壽險業前十月新契約保費8211億元、年增26%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險公會18日公布壽險業2025年前十月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為8,211.7億元，年增26%；續年度保費1兆3,026.9億元，年增2.8%；總保費收入2兆1,238.6億元，年增10.6%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險5,625.7億元占新契約保費的68.5%，年增29%；傷害險133.8億元，占1.6%；健康險367.7億元占4.5%，年減3.3%；年金險2,084.5億元占25.4%，年增26%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,328.5億元，較去年同期3,394.3億元增加27.5%；傳統型年金險新契約保費收入48.5億元，較去年同期39.4億元增加23.1%。整體而言，成長動能主要來自五大因素：第一，美國聯準會（Fed）10 月再次宣布降息 1 碼至 4%，市場預期年內仍有降息空間。投資人為掌握降息循環初期的相對高利率，對美元利變型保險商品仍有需求；第二，壽險公司因應市場動能持續提升美元利變型保險商品吸引力。

第三，壽險公司因應高齡化持續推動美元固定利率養老保險商品，鎖定固定利率給付特性，以因應利率波動環境，並滿足長期鎖定收益需求；第四，為利接軌新一代清償能力制度，壽險公司持續開發及推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品；第五，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，亦帶動美元計價保險商品之銷售動能。因此2025年前十月整體傳統型保險商品新契約保費收入4,878.5億元，較去年同期3,937.5億元，年增23.9%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入1,297.2億元，較去年同期967.1億元增加 34.1%；投資型年金險新契約保費收入（含負債）2,036億元，較去年同期1,614.9億元增加 26.1%。整體而言，成長動能主要來自二點，第一，美國聯準會（Fed）於 9 月底啟動降息，市場預期利率將進一步走低。10 月全球主要股市走強，使投資型保險商品同步受惠，申購意願提高，推動新契約保費收入成長；第二，壽險公司持續深化與銀行及投信通路之合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，滿足民眾多元化的資產配置與保障需求。因此2025年前十月整體投資型保險商品新契約保費收入（含負債）3,333.2億元，較去年同期2,582億元，年增29.1%。

以三大通路來看，在新契約保費8,211.7億元中，壽險公司本身行銷體系3,391.4億元占 41.3%；銀行經代保代通路 3,354.1億元占40.85%；傳統保險經紀人、保險代理人僅 1,466.2億元占 17.85%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.53：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

