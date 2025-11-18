快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

富邦證券連三年榮獲「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券榮獲臺灣證券交易所頒發「113年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」殊榮，資深副總經理鄭樵卿(右)代表領獎。富邦證券／提供
富邦證券榮獲臺灣證券交易所頒發「113年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」殊榮，資深副總經理鄭樵卿(右)代表領獎。富邦證券／提供

富邦證券18日榮獲臺灣證券交易所頒發「113年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」殊榮，自2022年起已連續三年獲獎，展現公司在責任投資與永續金融領域的卓越表現。本次評比針對151家專業機構投資人，以「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大面向、共30項指標進行全面檢視。富邦證券在所有指標中皆獲滿分，成績斐然。

富邦證券長期恪遵公司盡職治理守則，對內建立完善的業務管理規章，對外積極與被投資公司溝通與議合，落實資訊揭露透明原則。

公司定期於官網揭露盡職治理成果，包括盡職治理報告、股東會投票紀錄及企業議合活動等，展現高度責任感與專業精神，進一步提升投資人信任並強化企業治理影響力。

近年來，富邦證券持續深化與被投資公司的互動，透過電話會議、面談、法說會及股東會等多元管道，主動推動永續議題對話，並攜手富邦金控舉辦議合工作坊，引導企業重視永續發展。同時，公司積極輔導具氣候變遷因應或環境風險緩解貢獻之企業上市櫃及募資，展現永續金融實踐力。

此外，富邦證券今年持續以優於主管機關的揭露要求，採中英文版本發佈盡職治理報告，提升國際透明度與溝通效能，發揮機構投資人影響力。

展望未來，富邦證券將持續強化責任投資與議合策略，積極關注被投資公司永續表現，透過主動溝通與資金配置，引導企業落實永續作為，促進投資人與企業間的良性互動，共創長期價值與正向影響。

富邦金控 股東會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

富邦證券榮獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎

反詐騙活動 反應熱烈

櫃買交易黃金 門檻調降了

富邦證創新金融教育 受肯定

相關新聞

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解...

帳戶普及、防堵洗錢 郵局明年起停辦國際郵政匯票服務

隨著金融帳戶逐漸普及、紙本寄遞國際匯票市場需求減少，且有洗錢風險，中華郵政公司表示，近3年均無人使用國際郵政匯票業務，因...

台彩2款200元刮刮樂新品上市 總獎金逾13.7億元

台灣彩券公司18日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，「獎金嘉年華」中獎率30.1...

輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產...

央行大動作打炒匯 台幣探半年低點收31.18元

台美上周五發布外匯政策聯合聲明後，新台幣昨（17）日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，昨日央行高度警戒，集結公股行庫...

外匯準備金充足 壽險：台幣升到28也不怕

台灣中央銀行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，引發新台幣昨（17）日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，目前壽險業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。