富邦證券連三年榮獲「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」

富邦證券18日榮獲臺灣證券交易所頒發「113年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」殊榮，自2022年起已連續三年獲獎，展現公司在責任投資與永續金融領域的卓越表現。本次評比針對151家專業機構投資人，以「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大面向、共30項指標進行全面檢視。富邦證券在所有指標中皆獲滿分，成績斐然。

富邦證券長期恪遵公司盡職治理守則，對內建立完善的業務管理規章，對外積極與被投資公司溝通與議合，落實資訊揭露透明原則。

公司定期於官網揭露盡職治理成果，包括盡職治理報告、股東會投票紀錄及企業議合活動等，展現高度責任感與專業精神，進一步提升投資人信任並強化企業治理影響力。

近年來，富邦證券持續深化與被投資公司的互動，透過電話會議、面談、法說會及股東會等多元管道，主動推動永續議題對話，並攜手富邦金控舉辦議合工作坊，引導企業重視永續發展。同時，公司積極輔導具氣候變遷因應或環境風險緩解貢獻之企業上市櫃及募資，展現永續金融實踐力。

此外，富邦證券今年持續以優於主管機關的揭露要求，採中英文版本發佈盡職治理報告，提升國際透明度與溝通效能，發揮機構投資人影響力。

展望未來，富邦證券將持續強化責任投資與議合策略，積極關注被投資公司永續表現，透過主動溝通與資金配置，引導企業落實永續作為，促進投資人與企業間的良性互動，共創長期價值與正向影響。