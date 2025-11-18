帳戶普及、防堵洗錢 郵局明年起停辦國際郵政匯票服務

隨著金融帳戶逐漸普及、紙本寄遞國際匯票市場需求減少，且有洗錢風險，中華郵政公司表示，近3年均無人使用國際郵政匯票業務，因此明年元旦起將跟進國際停辦，未來若有國外匯款需求，將改以電文匯款（SWIFT）為主。

早期並非每個人都有金融帳戶，因此各國郵政機構互相合作，開辦「國際郵政匯票」跨國匯款服務。

中華郵政舉例，位於台灣的匯款人，需先向中華郵政提供受款人資料，再透過中華郵政寄發資訊給兌款國家郵政機構，再由當地郵政製發匯票，通知受款人持票兌領，過程需10個工作天，且寄送過匯票過程中有遺失的風險。

隨著民眾擁有金融帳戶情況愈來愈普及，國際匯票市場需求逐漸減少，加上受款人無須有帳戶，持匯票即可兌領，易造成資金斷點，恐有洗錢風險，因此各國逐漸停辦國際郵政匯票服務。

中華郵政宣布，2026年1月1日起將停止此業務，改以電文匯款方式，僅需2至3個工作天，且可追蹤匯款流向。但考量民眾持票在國內機構兌現時，仍能根據資金流向追查，「國內郵政匯票」仍持續服務。

匯票及電匯的手續費部分，中華郵政說明，匯票手續費為單筆160元，每筆最高可匯出3萬美元；電匯手續費則是400元起跳，最高800元，單筆匯款沒有上限，而手續費是依照匯款金額有不同的級距。台灣停辦後，國際也無法以此方式匯款進來，但國際已無這樣業務。