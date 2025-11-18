普發一萬有人冒領？ Whoscall 示警：小心 +881 開頭詐騙電話

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

「普發一萬元」補助成為全民焦點，民眾已經可以持提款卡至全台 ATM 領現，24日起開放郵局領現。信任科技業者Gogolook（6902）旗下數位防詐 App Whoscall 觀察，詐騙集團正透過「+881」開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話。多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，並提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。

Whoscall 近期觀察，多組 +881 開頭的境外號碼開始以「普發一萬元」為題材大量行騙，遭到用戶通報為詐騙。這些號碼普遍具有相似詐騙話術，包括：自稱郵局或政府單位通知補助入帳、聲稱有人冒用身分代領補助、或以補助領取異常為理由要求民眾提供個資、驗證碼或進行網銀操作。部分詐騙甚至使用 +881 號碼假冒郵局人員，以增加可信度，並企圖營造急迫性，誘導民眾配合後續詐騙流程，騙取個資或金錢。

Whoscall 強調，政府部會、郵局與銀行「不會使用」 +881 或其他境外國碼撥打電話，或要求驗證個資，更不會在電話中要求民眾提供身分驗證或指示轉帳，民眾需認明官方網址或資訊。針對這些詐騙電話與相關手法，Whoscall 也鼓勵用戶更新 App，開啟首頁選號碼資料庫更新，以提升整體辨識率。Whoscall 將持續與各政府單位合作，協助民眾在詐騙趁勢而入時，提高防護力。

當民眾遇到疑似詐騙內容時，除了在官方單位查證資訊，也可透過 Whoscall 的防詐功能「一鍵查」確認資訊。只需輸入電話號碼、連結或上傳疑似詐騙的截圖，Whoscall 即能辨識內容來源並快速給予風險提示，大幅簡化操作步驟，提升查詢體驗。

詐騙集團 Whoscall 郵局
