台彩2款200元刮刮樂新品上市 總獎金逾13.7億元

台灣彩券公司18日推出2款每張售價新臺幣200元的刮刮樂新品「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，「獎金嘉年華」中獎率30.1%，「好運強強滾」中獎率35%。

「獎金嘉年華」票面以歡樂繽紛的嘉年華為元素，結合「益智延長型」玩法與「中獎就贏錢」的獎項規劃，並提供2個「FREE」符號增加對中號碼的機會；「好運強強滾」是以台灣民眾喜愛的火鍋為主題的全新遊戲，火鍋盛裝著山珍海味象徵運勢財氣強強滾，並將食材與財富元素作為對獎符號，呼應主題也增加刮獎樂趣；2款新品頭獎200萬元各有4個，總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元。「獎金嘉年華」中獎率30.1%，「好運強強滾」

「獎金嘉年華」每張售價200元，結合廣受歡迎「益智延長型」玩法與「中獎就贏錢」的獎項規劃，票面主視覺以繽紛的慶典活動搭配俏皮趣味的馬戲團表演，彷彿置身嘉年華盛會充滿歡樂與驚喜的熱鬧氛圍，若「您的號碼」出現在第1～6局中且對中任一局全數之「幸運號碼」即得該局獎金，「幸運號碼」中特別提供2個「FREE」符號，每個「FREE」符號視為對中1個號碼，等於直接送出2個號碼，增加對中號碼的機會，最小獎項300元，也就是只要刮中獎金就贏錢，頭獎200萬元共有4個，總中獎率30.1%。

「好運強強滾」每張售價200元，將台灣隨處可見、受大眾喜愛的火鍋作為遊戲主題，票面以盛裝山珍海味的火鍋為設計，沸騰翻滾的澎湃食材象徵運勢財氣全都強強滾，對獎符號也特別結合食材與財富元素，包含魚板、鮮蝦、螃蟹、元寶等，只要刮出3個相同符號就可依照獎金表獲得對應獎金，刮獎過程趣味滿滿，1,000元（含）以上的獎項超過14萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率35%。