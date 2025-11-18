友邦吐瓦魯總理首次國是訪問 賴總統軍禮迎接

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（左）上午在總統府前廣場以軍禮接待前來國是訪問的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo，右）。記者葉信菉／攝影
賴清德總統18日以隆重軍禮歡迎吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷。他表示，此行是戴斐立總理上任後第三度訪台，也是首次國是訪問，象徵兩國邦誼穩固友好。期盼台吐合作關係更進一步提升，共同面對地緣政治與氣候變遷挑戰，促進雙方人民福祉及國家繁榮。

包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、考試院長周弘憲、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、教育部長鄭英耀、農業部長陳駿季、文化部長李遠、運動部長李洋、吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）、我駐吐瓦魯國大使林東亨及駐台使節團，皆出席歡迎儀式。

軍禮歡迎儀式於上午10時30分在總統府前廣場舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，總統與戴斐立總理分別致詞。

賴總統致詞時表示，非常高興代表中華民國政府及人民誠摯歡迎戴斐立總理伉儷率團來訪。這次是戴斐立總理上任後第三次訪台，也是首次進行國是訪問，不僅象徵兩國邦誼穩固友好，也展現戴斐立對兩國外交關係的重視與支持。

賴總統指出，台灣和吐瓦魯在國際上相互扶持，彼此互助共榮。這些年來兩國在醫療衛生、農漁業、潔淨能源、資通訊科技以及人才培育等領域都更加緊密交流，創造豐碩的合作成果。

賴總統說，透過戴斐立來訪，相信未來兩國的合作關係將更進一步提升，攜手面對地緣政治以及極端氣候變化所帶來的各項挑戰，共同促進人民福祉及國家繁榮。並再次歡迎戴斐立伉儷及貴賓來訪，預祝國是訪問圓滿順利。

戴斐立致詞時說，感謝賴總統、台灣政府及人民的邀請與盛情款待。他說，這是他去年2月上任以來第三次到訪台灣，及首度進行國是訪問，每次都受到賴總統與台灣人民的溫暖款待與歡迎，深受感動。

戴斐立感謝隆重軍禮歡迎儀式，不但彰顯對友邦人民的尊重，更是兩國相互承認的象徵，代表台灣人民與政府的尊嚴，及台吐兩國堅定不移的友誼。

戴斐立表示，吐瓦魯十分重視與台灣的特殊邦誼，這份邦誼建基於共享民主價值、相互信任及堅定不移的合作之上，歷經時間考驗，在過去46年來始終堅實穩固。

戴斐立提到，賴總統去年12月至吐瓦魯進行國是訪問，當時雙方承諾要持續深化雙邊關係。很高興今天上午將見證台吐雙邊簽署條約，這將為進一步強化及提升台吐關係奠定法律基礎，兩國也將秉持團結、友誼及共同目標的精神，持續增進雙方人民的福祉。期盼台吐邦誼永固，繁榮昌盛。

