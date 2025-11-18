新台幣匯價午盤貶破31.2元 受日圓貶及外資匯出影響

日圓匯價在中日關係緊繃下再度破底，今早跌破 155 關卡，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。日圓貶值再加上外資匯出，今午盤新台幣匯價以31.224元暫收，再創逾半年新低匯價，貶值4.4分，成交量為6.75億美元。

日本政府最新數據顯示日本經濟Q3 收縮0.4%，Q3 國內生產總值年增率下降1.8%，而前一季度為增長2.3%。市場降低對日本央行升息預期，加上政治阻力因素，進一步打壓日圓。

首相高市早苗的政府正編制新一輪經濟刺激方案，以協助家庭應對高物價。越來越多的聯準會官員在缺乏經濟數據的情況下發出謹慎信號，降低市場對聯準會12月再次降息的預期，為美元兌日圓提供支撐。