富邦投信發009814 10元投資美國龍頭企業 LINE Bank 開放預購

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

美國股市成長曲線明確，LINE Bank今18日宣布即日起搶先開放預購（009814）富邦標普500 ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金），透過親民銅板價新台幣10元，入手投資邏輯最易懂的標普500（S&P 500）ETF，再搭配LINE Bank簡潔流暢的App介面，最快3分鐘內完成預購，募集第一天自動扣款，ETF掛牌前就能在指定的證券帳戶收到ETF單位數，於掛牌當天就能自由買賣，帶給新手投資人首次入手美股的輕鬆體驗。

企業基本面為美股提供強力支撐。截至11月7日，標普500指數成分股已有逾九成企業公布第三季財報，其中超過八成EPS優於預期。科技巨頭普遍繳出亮眼成績，並維持樂觀展望，持續成為推動市場的重要動能。在降息循環資金行情有望延續的背景下，美國股市可望持續繳出優異表現。

LINE Bank指出，過去30年（1995-2024）標普500指數除2000年至2002年，從未連續2年呈現負報酬（以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本）。就連股神華倫・巴菲特（Warren Buffett）都在其遺囑中建議妻子，應將「九成資產投入標普500指數基金」，充分顯見美股的長期投資價值。

LINE Bank表示，然而許多投資新手沒有參與美股的原因，就是對投資標的較不熟悉，其實標普500是市場廣泛認為唯一囊括美國大型股票市場的直接指標，該指數聚焦金融、科技、消費、能源，諸如VISA、摩根大通、NVIDIA、Microsoft、Apple、Amazon等重量級公司的成長動能（以上個股非推介標的，僅為示意參考，實際投資需視當時指數成分而定，投資人需衡量自身投資風險）。

預計將於11月24日正式展開募集的009814（本基金之配息來源可能為收益平準金），正鎖定邏輯簡單易懂的標普500指數，以「季配息」為特色，銅板價新台幣10元即可入手。

LINE Bank觀察ETF投資族因為得花時間跑指定銷售券商申購、還要去銀行匯款填單，工作忙碌之餘很容易錯過ETF短短數天的募集期。LINE Bank為解決上述痛點，協助投資人把握每次新募集ETF投資契機，特推出新募集ETF預購服務。不論平常下班後或周末例假日都能在LINE Bank預購009814（本基金之配息來源可能為收益平準金），並在募集第一天自動扣款，節省跑券商、跑銀行的寶貴時間。

009814（本基金之配息來源可能為收益平準金）預購期間自11月17日開始，募集期間自11月24日至11月28日，發行價格僅新台幣10元，最低申購金額1萬元，透過LINE Bank能以全面０手續費。

