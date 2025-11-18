迎年終歲末 台彩推刮刮樂新品總獎金逾13.7億元

隨著年底將近，年末尾牙春酒旺季即將到來，台灣彩券公司今天宣布推出刮刮樂「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，每張售價新台幣200元，總獎項超過344萬個，2款新品頭獎200萬元各有4個，總獎金逾13.7億元。

台彩公司今天發布新聞稿說明，「獎金嘉年華」每張售200元，若「您的號碼」出現在第1至6局中且對中任一局全數的「幸運號碼」即得該局獎金，「幸運號碼」中特別提供2個「FREE」符號，每個「FREE」符號視為對中1個號碼，等於直接送出2個號碼，增加對中號碼的機會，最小獎項300元，也就是只要刮中獎金就贏錢，頭獎200萬元共有4個，總中獎率30.1%。

台彩表示，「好運強強滾」每張售價200元，只要刮出3個相同符號就可依照獎金表獲得對應獎金，1000元以上的獎項超過14萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率35%。