快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新壽提出要確定這塊土地給輝達才同意解約。市長蔣萬安今出席活動被詢問是否覺得此舉是刁難，他表示，會持續與各界溝通，還是預計這周完成簽訂。記者洪子凱／攝影
新壽提出要確定這塊土地給輝達才同意解約。市長蔣萬安今出席活動被詢問是否覺得此舉是刁難，他表示，會持續與各界溝通，還是預計這周完成簽訂。記者洪子凱／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解約，要看過輝達投資意向書才願簽訂協議。市長蔣萬安今被詢問是否覺得此舉是刁難，他表示，會持續與各界溝通，還是預計這周完成簽訂。

北市府將與新壽解除北士科T17、T18地上權的解約金，原先預計本周簽訂，不過新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，副市長李四川表示，因新壽一直拿協議書必須是土地要給輝達，才願意合意解約，但市府不可能接受現在土地給輝達，那往後假設輝達用了幾年以後，還必須要再把土地還給新壽，所以市府會先取得輝達投資意向書，希望新壽能夠盡速能跟市府來簽解約協議書。

蔣萬安表示，已經規畫程序進行，預計這周完成終止合約協議簽訂，接下來土地就會設定地上權給輝達，會持續與各界溝通。

輝達 新壽
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

財劃法政院版本 蔣萬安曝忽略2重要因素：應說明疑慮

民團轟蔣萬安預算短編450億 她呼籲蔣萬安先做這4件事

影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

吳怡農再戰蔣萬安...醫點出他兩人差距 勸他「改走這路」瞄準2030

相關新聞

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解...

輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產...

央行大動作打炒匯 台幣探半年低點收31.18元

台美上周五發布外匯政策聯合聲明後，新台幣昨（17）日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，昨日央行高度警戒，集結公股行庫...

外匯準備金充足 壽險：台幣升到28也不怕

台灣中央銀行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，引發新台幣昨（17）日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，目前壽險業...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。