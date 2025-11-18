聽新聞
0:00 / 0:00
T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書
輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解約，要看過輝達投資意向書才願簽訂協議。市長蔣萬安今被詢問是否覺得此舉是刁難，他表示，會持續與各界溝通，還是預計這周完成簽訂。
北市府將與新壽解除北士科T17、T18地上權的解約金，原先預計本周簽訂，不過新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，副市長李四川表示，因新壽一直拿協議書必須是土地要給輝達，才願意合意解約，但市府不可能接受現在土地給輝達，那往後假設輝達用了幾年以後，還必須要再把土地還給新壽，所以市府會先取得輝達投資意向書，希望新壽能夠盡速能跟市府來簽解約協議書。
蔣萬安表示，已經規畫程序進行，預計這周完成終止合約協議簽訂，接下來土地就會設定地上權給輝達，會持續與各界溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言