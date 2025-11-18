T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解約，要看過輝達投資意向書才願簽訂協議。市長蔣萬安今被詢問是否覺得此舉是刁難，他表示，會持續與各界溝通，還是預計這周完成簽訂。

北市府將與新壽解除北士科T17、T18地上權的解約金，原先預計本周簽訂，不過新壽董事會對協議文字以及交款程序有些意見，副市長李四川表示，因新壽一直拿協議書必須是土地要給輝達，才願意合意解約，但市府不可能接受現在土地給輝達，那往後假設輝達用了幾年以後，還必須要再把土地還給新壽，所以市府會先取得輝達投資意向書，希望新壽能夠盡速能跟市府來簽解約協議書。

蔣萬安表示，已經規畫程序進行，預計這周完成終止合約協議簽訂，接下來土地就會設定地上權給輝達，會持續與各界溝通。