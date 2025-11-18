輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產階段，對於輝達營收與財測可望創高，未來訂單看旺，近期氣勢低靡的美股也有機會重拾信心。

國泰投信表示，隨著美國政府重啟、降息循環續行皆有助美股延續多頭，但也提醒投資人在股市不確定性偏高下，可藉國泰美國多重收益平衡基金等平衡型基金來均衡配置美股、債市，卡位成長契機。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計1990年到2018年美國共發生五次政府關門，觀察標普500指數在政府重新開門後1年報酬表現，除2013年時市場擔憂量化緊縮（QE taper），導致借貸成本提高，當年股市漲幅僅11.11%，其餘四次在降息循環周期的前後，漲幅落在24.00%~27.77%，明顯高於2013年表現。由此推論，在本次美國政府重啟後，股市有望出現反彈，建議投資人近期可以分批買進方式長期布局。

范姜佩瑩補充，針對近期科技股引發估值過高疑慮，其實隨著降息循環持續，企業的資金成本逐步下降，為新創科技企業增加資本成長的機會。雲端服務供應商（CSP）近期持續加大資本支出金額，從財報也可發現企業獲利表現有所增加，隨AI應用持續擴展，市場需求量將迎接高速成長期，從長期來看科技依舊是市場主旋律。

國泰美國多重收益平衡基金投資組合中納入近四成五的股票及ETF，其中以科技類股持重最多，包括本周即將公布最新財報的輝達、以及Alphabet、Microsoft以及Amazon等CSP業者，由專業經理人為投資人隨時因應市場情勢變化調整投資組合。

范姜佩瑩也提到，先前由於政府停擺導致10月關鍵經濟數據未能公布，使聯準會面對通膨及實際就業情況失去判斷基準。勞動市場與通膨走勢不明，迫使官員轉向保守觀望。根據近期民間數據指出，美國裁員數出現增加趨勢，反映勞動市場趨於悲觀，失業率上升風險仍存。

但若後續公告的9月非農就業指數與CPI表現疲弱，市場降息預期有望再度升溫，並可能推動美債殖利率反轉下行。建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加債券部位。國泰美國多重收益平衡基金持有超過五成以上債券部位，並以投資等級債為主，有望強化投組風險分散效果，提升整體耐震性，適合投資人在市場不確定性偏高期間，作為資產配置的一環。