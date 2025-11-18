高盛資產管理2026年投資展望：投資格局或受多重因素影響

高盛資產管理發布主題為《在複雜環境中捕捉新契機》（Seeking Catalysts Amid Complexity）的2026年投資展望報告。人工智慧驅動的創新將繼續支撐投資人的樂觀情緒，而央行政策方向、新貿易秩序、財政風險和地緣政治轉變正營造複雜的投資環境。應對這些複雜因素，該2026年展望重點為投資人剖析可能支撐公開和私募市場投資回報的新契機。

公開市場：駕馭細微差別：各股票市場差異或將擴大，傾向全球股票多元化配置、基本面與量化策略結合。固定收益強調存續期和孳息曲線佈局的多元配置，以應對複雜的宏觀信號。證券化、高收益及新興市場信貸可能出現收益機會。

私募市場：探索另類角度：新交易和退出活動整體環境利好，私募股權基金管理人業績表現的分散性擴大。私募信貸違約率歷史上低於銀團貸款，收益仍將高於公開市場。嚴謹的承銷發揮關鍵作用，並且在人工智慧和能源轉型驅動下，基礎設施領域正在出現新的機會。

高盛資產管理多元資產方案聯席首席投資官Alexandra Wilson-Elizondo表示：「在2026年即將到來之際，央行政策變化、地緣政治緊張局勢，以及結構性調整帶來的不確定性將決定新的宏觀背景。這些因素在公開和私募市場上創造了新的機遇，包括市場錯配、長期增長主題、另類投資回報等，。我們認為投資人需要真正多元化、多資產配置策略，將跨資產配置、精細證券篩選、嚴格風險管理和明確的尾部風險管理相結合，從而在保護資本的同時開闢新增長渠道。」

公開市場：由人工智慧、地緣政治和貨幣政策驅動

美國：「七巨頭」憑藉強大的核心業務和戰略再投資繼續擴大市場份額，這些公司強勁的盈利能力可能為進一步的增長奠定基礎。超大規模企業（包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和甲骨文）的人工智慧資本支出應在2026年持續。然而，強者更強的趨勢並非完全一致，這些大型企業迄今為止表現出的業績同質性可能出現變化，差異擴大。

高盛資產管理科技投資聯席主管Sung Cho表示：「作為基本面投資人，我們將密切關注公司核心業務的狀況，尤其是在公司大舉進行人工智慧技術投資的情況下。不僅是「七巨頭」，企業採用人工智慧的範圍正在擴大。人工智慧應用正在快速擴展，尤其是在自動化、客戶互動和智慧運營等領域。這為那些幫助企業整合人工智慧的平台創造了機會。」

高盛資產管理投資組合經理Greg Tuorto表示：「小型股有望實現增長，尤其在國防、科技、消費以及日益增長的醫療保健領域。然而，較高的波動性和流動性風險需要更優秀的主動管理能力，以識別高潛力的變革型龍頭，並且應對主題過熱帶來的風險。這有助於區分優質企業並避免隱患，能夠在動態環境中保持投資組合的穩健性。」

歐洲：在財政靈活性和再工業化的推動下，預計資本支出將增加。歐洲市場在國防、能源和金融領域有持續跑贏大市的潛力，目前表現滯後的行業也可能有所改善，這將是更廣泛市場改善和資金持續流入歐洲股票市場的關鍵。

高盛資產管理量化投資策略全球聯席主管Osman Ali表示：「基於對歐洲大陸經濟在2026年保持增長的預期，量化策略可能有助於駕馭歐洲市場的碎片化、複雜性和低效率。通過構建多元投資組合，投資人可以利用市場細微差異，從市場低效率中獲取回報，並通過資料驅動的方法管理風險。」

日本：由溫和通脹、穩定貨幣政策以及新一屆政府可能增加財政支持所帶來的積極影響應在2026年持續。人工智慧、半導體實力和地緣政治變化等全球性趨勢，也對日本市場形成支撐。儘管估值已高於歷史平均水平，但盈利增長和公司改革仍支持樂觀情緒。國內政治和貨幣波動將需要密切關注。

新興市場：2025年，美元走弱、油價下跌、通脹緩和以及美聯儲鴿派立場等多重宏觀條件支持新興市場，2026年有跑贏整體市場的可能。新興市場股票目前的遠期市盈率較美國股票折讓約40%，低於長期平均水平。鑒於新興市場強勁的盈利狀況，預計這折讓將收窄。

固定收益市場：央行政策分化創造機遇，但需警惕信用週期

進入2026年，投資人需要綜合判斷美國經濟資料發布受影響下近期的宏觀信號，美國財政穩健性不確定上升，以及人工智慧大規模資本支出增長前景等因素。法國和日本近期的政治活動凸顯了預期變化之速度，市場對信用週期可能出現轉折的擔憂正在加劇。投資人面臨的主要挑戰是解讀這些交織的信號，但對於積極管理配置的固定收益投資人來說，機會猶存。

高盛資產管理固定收益聯席首席投資官Kay Haigh表示：「我們仍然相信，就技術面和基本面而言，固定收益為投資人提供了具吸引力的機會。然而，風險平衡正在發生變化，因此需要更加動態的投資組合管理方式，將多元化的投資組合構建與穩健的風險管理相結合。隨著全球通脹和經濟增長的差異擴大，靈活性對於適應不斷變化的狀況至關重要。」

央行分化：鑒於勞動力市場疲軟，高盛資產管理預計美聯儲在2026年可能降息兩次。歐洲央行在可預見的未來可能維持利率不變，而英國央行可能在通脹改善、勞動力市場相對乏力、潛在加稅的情況下於12月恢復降息。日本通脹高企且增長強勁，可能促使日本央行加息。最近的政治變化和向寬鬆財政政策的轉變進一步強化了這一方向。

利差機會：投資人可在各類資產類別中發現能提供較高收入的投資機會，例如證券化領域AAA級擔保貸款憑證 （CLOs）和有估值潛力的BBB級同類產品。2026年的另一收入來源可能是高收益信貸。由於投資人需求充足、金融環境寬鬆等因素，市場環境整體應將繼續支持一級市場活動。

潛在的信貸週期：投資人應密切關注經濟週期後期的信貸特徵，以及監管放鬆或政策不確定性降低的可能性。如果這開始對槓杆率帶來壓力，則可能導致信用評級下調。

Kay Haigh補充：「人工智慧應用的持續發展和相對穩定的市場環境應將支撐增長。然而，如果出現人工智慧相關投資顯著逆轉或勞動力市場大幅度放緩，有可能預示全球經濟硬著陸。對投資人來說，對此作出正確判斷將會是2026年的一個關鍵因素。」

私募市場：駕馭複雜性

私募股權：隨著私募市場交易活動增加，這將為有限合夥人（LP）提供新的資料評估現有和潛在管理人的往績，有助於決策其增量資本分配。普通合夥人（GP）將需要戰略性地識別超出整體經濟增長的領域，這可能包括調整地域配置佈局。對高增長行業的追求預計將會繼續。隨著數據科學、人工智慧和自動化不斷成熟和加速，有望在更大程度上推動收入增長和提高效率。

高盛資產管理全球私募股權聯席主管 Michael Bruun 表示：「強勁的資本市場表現和低融資成本讓交易活動升溫。鑒於估值仍然偏高，價值創造和運營穩健至關重要，實力強大的公司現在能夠吸引戰略買家和公開市場投資人的興趣。」

高盛資產管理全球經典策略主管 Harold Hope 表示：「展望2026年，我們預計有限合夥人對具有吸引力、存續期比私募股權投資較短的二級市場投資興趣依然濃厚。在退出速度仍然緩慢的情況下，二級市場基金和延續基金將繼續是普通合夥人和有限合夥人的關鍵流動性來源。 」

風險投資和成長型股權：對於擁有閒置資金的投資人來說，有潛在機會配置資金於以往前期估值過高的行業領先公司。在企業希望維持私有狀態較長的大趨勢下，公司規模和尋求的資本金額顯示，它們對成長型股權規模而非風險投資規模的融資階段的需求正在增長。

私募信貸：更有利的併購環境應將激發對信貸融資的更大需求。然而只要信貸供應保持強勁，利差預計將在窄幅波動。併購活動增加預計將推動對夾層方案的需求。私募信貸繼續呈現有吸引力的估值，提供比公開市場較高的收益，並且歷史違約率低於銀團貸款。

高盛資產管理全球私募信貸聯席主管 James Reynolds 表示：「隨著交易活動加速和尤其對資產抵押貸款等投資級私募信貸興趣的增長，私募信貸將成為重要的融資來源。風險調整後的回報至關重要。一旦信貸週期轉向，建立充沛項目儲備、經歷過不同信貸週期、具備規模化平台的普通合夥人應將脫穎而出。」

房地產：在許多市場預期降息的情況下，房地產市場可能反彈。受惠於融資市場流動性良好和分配需求回升，2025年交易活動回暖，並可能在2026年加速。由於閒置資金處於2020年以來的最低點，有意投資該資產類別的投資人將迎來潛在機會，但具體板塊、地域和策略可能出現廣泛差異。

高盛資產管理全球房地產業務主管 Jim Garman 表示：「估值和交易量已經穩定，我們相信市場情緒將在2026年持續改善。隨著融資成本降低，房地產具有吸引力，但具體行業和項目選擇至關重要。」

基礎設施：雖然數位化仍然是基礎設施的核心主題，其它各主題也都存在機會。以循環經濟為例，其中廢物處理、供水和回收，涉及合同化的基本服務，這些服務在很大程度上不受宏觀經濟波動的影響。

高盛另類投資基礎設施投資全球主管 Tavis Cannell 表示：「在2026年，我們預計人工智慧和數位化、能源生產和傳輸、全球貿易模式的變化以及老舊基礎設施的升級將帶來廣泛的投資機會。投資人可以捕捉下一波的增長機會，尤其是在中型市場通過積極所有權和價值創造可以釋放可觀的上行空間。」