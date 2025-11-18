快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

泰安產險「金騎保障」 打造機車族金級守護

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
泰安產險推出全新「金騎保障」機車險專案。
泰安產險推出全新「金騎保障」機車險專案。

機車為臺灣最普遍的交通工具之一，其便利與機動性深受民眾青睞。根據交通部統計，截至114年9月，全台約2,300萬人口中，機車數量高達約1,467萬輛，平均每100人即擁有63輛機車。然而，機車事故發生率始終居高不下，一旦發生意外，常造成人身與財產損害，僅依賴「強制責任保險」已明顯不足以因應實際發生的損害與風險。

為滿足機車族日益多元的保障需求，泰安產險推出全新「金騎保障」機車險專案，打造涵蓋駕駛人、乘客、第三人及車輛的保障，建構四大面向防護架構，強化事故發生時整體風險的承擔能力，使保障不再侷限於第三人傷亡賠償的基本責任，而是能提供更到位、更具實質效益的安全守護。

泰安產險表示，「金騎保障」以「金級守護，騎乘安心」作為保險商品設計理念，透過提供高額保障與多層次防護，不僅兼顧駕駛人自身、乘客與第三人的權益，讓騎士安心，同時也呼應近年社會大眾對道路安全的關注、重視和期待。

保險 產險 乘客
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

交通部再預告外送運價公式 機車外送可加計等待費、樓層費等

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

彰化今年取締75歲無照駕駛近8百件 明年滿70歲就須換照、罰額也加重

不到30張發票就抽中頭獎 彰化幸運機車族「無痛換車」揭秘訣

相關新聞

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

輝達落腳北士科T17、T18，北市府預計本周將與新壽簽解約協議書，不過副市長李四川表示，新壽要確定這塊土地給輝達才同意解...

輝達財報公布在即 善用平衡型基金聰明布局

本周市場聚焦基本面，輝達在美國時間19日將公布最新一季財報，基於近期GB300出貨潮，以及Blackwell晶片進入量產...

央行大動作打炒匯 台幣探半年低點收31.18元

台美上周五發布外匯政策聯合聲明後，新台幣昨（17）日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，昨日央行高度警戒，集結公股行庫...

外匯準備金充足 壽險：台幣升到28也不怕

台灣中央銀行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，引發新台幣昨（17）日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，目前壽險業...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。