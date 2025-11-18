泰安產險「金騎保障」 打造機車族金級守護

機車為臺灣最普遍的交通工具之一，其便利與機動性深受民眾青睞。根據交通部統計，截至114年9月，全台約2,300萬人口中，機車數量高達約1,467萬輛，平均每100人即擁有63輛機車。然而，機車事故發生率始終居高不下，一旦發生意外，常造成人身與財產損害，僅依賴「強制責任保險」已明顯不足以因應實際發生的損害與風險。

為滿足機車族日益多元的保障需求，泰安產險推出全新「金騎保障」機車險專案，打造涵蓋駕駛人、乘客、第三人及車輛的保障，建構四大面向防護架構，強化事故發生時整體風險的承擔能力，使保障不再侷限於第三人傷亡賠償的基本責任，而是能提供更到位、更具實質效益的安全守護。

泰安產險表示，「金騎保障」以「金級守護，騎乘安心」作為保險商品設計理念，透過提供高額保障與多層次防護，不僅兼顧駕駛人自身、乘客與第三人的權益，讓騎士安心，同時也呼應近年社會大眾對道路安全的關注、重視和期待。