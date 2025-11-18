北富銀攜麥格理開啟私募基礎建設 引領高資產客戶邁向全方位資產配置

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
北富銀攜手全球最大私募基礎建設資產管理機構「麥格理資產管理公司」，以基礎建設為核心主題，為高資產客戶打造具穩健現金流與長期成長潛力的投資新選項。富邦金控／提供
北富銀攜手全球最大私募基礎建設資產管理機構「麥格理資產管理公司」，以基礎建設為核心主題，為高資產客戶打造具穩健現金流與長期成長潛力的投資新選項。富邦金控／提供

隨著全球資產配置趨勢日益多元，台北富邦銀行積極響應金管會「財管2.0」政策，持續深化商品研發與創新布局，18日攜手全球最大私募基礎建設資產管理機構—麥格理資產管理公司，以基礎建設為核心主題，為高資產客戶打造具穩健現金流與長期成長潛力的投資新選項。

北富銀表示，私募基礎建設是投資未上市的基礎建設公司，領域涵蓋交通運輸、廢物處理、潔淨能源及資料中心等。基礎建設為經濟活動的根基，與社會大眾的日常生活息息相關，其現金流通常受有監管機制與長期合約的支持，具備高度穩定且抗通膨之特性。

在電氣化、數位化、高齡化等長期趨勢驅動下，基礎建設資產的需求持續攀升，展現結構性成長態勢，兼具成長與防禦的雙重特質。

此外，私募基礎建設與公開市場的連動性較低，有助於降低外部波動對投資組合的影響，達到分散風險的目的，成為資產配置中穩健可靠的選擇。

過去，私募基礎建設市場主要由機構投資人參與投資，門檻高且設有閉鎖期，投資人在一定期間內不得贖回資金，讓基金管理人有足夠時間進行資產布局與價值提升。這次北富銀與麥格理合作推出的私募基金，常青型（ever-green）的設計大幅降低投資門檻並有限度的提供流動性（semi-liquid），讓高資產客戶能更靈活地參與此類具備穩健與成長潛力之投資標的。

麥格理深耕私募基礎建設領域逾30年，總資產管理規模5,881億美元，其中，基礎建設的資產管理規模達2,100億美元，版圖橫跨美洲、歐洲與亞太地區，全球擁有超過300項基礎建設投資，過往表現績效斐然，展現其在投資布局、營運管理及退出策略上的卓越能力。

北富銀指出，本次選擇與麥格理合作引進私募基金，正是看重其在私募基礎建設領域的深厚實力與全球化的生態圈，能為本行高資產客戶提供高度穩定性與長期成長潛力的投資選項，進一步強化財富管理服務品質與國際競爭力。

自2024年起，北富銀以信託架構導入境外私募基金，展開創新布局，陸續推出私募信貸與私募股權基金。今年更進一步攜手全球頂尖私募基礎建設管理公司，持續拓展高資產客戶的多元投資版圖。

展望未來，北富銀將持續關注全球經濟與產業趨勢，強化與國際機構的合作，引進具前瞻性且多面向優質標的，結合全方位的金融服務，在瞬息萬變的市場環境中，成為高資產客戶最值得信賴的金融夥伴。

