安泰銀行加碼普發 抽10萬紅利點數

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

為響應政府普發新台幣一萬元政策，安泰銀行（2849）特別推出「安泰挺我 加碼抽10萬點」活動，凡於「全民+1政府相挺」普發現金登記網站，完成登記安泰銀行活存帳號，在12/31前成功入帳且綁定安泰官方LINE@帳號，即可參加抽獎，有機會獲得高達10萬點紅利點數的加碼大獎！免出門、免排隊，安全又便利。

安泰銀行的紅利點數機制已擴大適用客群，無論是信用卡客戶、存款客戶都能獲得紅利點數，透過安泰銀行的紅利平台、超商通路等兌換多樣商品或電子禮券，使用更靈活便利。

民眾領到普發一萬元後，安泰銀行推薦可透過安泰銀行的數位存款新戶限時優惠，完成指定任務即享有最高3.6%活存優利；此外於指定電子支付首次綁定安泰銀行存款帳戶並完成指定任務，可再獲得150點LINE POINTS，讓民眾體驗便利支付的同時，輕鬆賺取雙重回饋，自在享受加倍幸福。

安泰銀行表示，本次活動除響應政府普發政策外，更鼓勵民眾體驗安泰銀行的數位金融服務，從入帳、理財到支付一站完成，實現「金融更有感、生活更便利」之數位生活圈。未來，安泰銀行將持續推出多元數位優惠與金融創新方案，陪伴客戶在不同生活場景中共享安全優質的金融專業服務。

「安泰挺我 加碼抽10萬點」專案官網_ https://etbk.tw/8c5rus

「數位存款帳戶新戶加碼」專案官網_ https://etbk.tw/8bnlps

「電支首綁加碼」專案官網_ https://etbk.tw/8bnnrt

安泰銀行 數位金融 生活
