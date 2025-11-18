境內基金總規模突破10.9兆元 這家投信年規模成長王二連霸

台股走了3年多頭行情，帶動國內基金公司規模節節攀升。據投信投顧公會統計至10月底，全體37家投信公司公募基金總規模正式超過10.9兆元，創下歷史新高。在整體市場持續擴張的浪潮中，統一投信表現突出，不僅排名躍升至第七名，年規模成長更連續兩年封王；若加計私募基金及全權委託，整體總管理資產超過6,000億元，躋身前段班的中大型投信。在主動式ETF加入助陣後，有機會為公司帶來更具競爭力的成長動能。

據投信投顧公會統計，截至2025年10月底，統一投信公募基金規模達4,139億元，1年成長率53.8%，兩年大幅飆升201.1%，兩年翻倍的速度在前十大投信公司中高居冠軍，是連續兩年成長幅度都排名第一的投信。若以排名來看，統一投信相較兩年前的第十名，去年上升至第八名，今年5月進一步躍升至第七名，位階連年攀升。

統一投信能在競爭激烈的市場中快速成長有兩大關鍵，一是主動式ETF今年加入貢獻卓著，投信投顧公會統計至10月底，主攻台股的主動統一台股增長（00981A）規模達246億元，聚焦全球的主動統一全球創新（00988A）也有62億元。

兩檔主動式ETF持續展現強勁吸金能力，截至11月14日短短近半個月，00981A、00988A規模再迅速增胖至304、76億元，成為統一投信的重要推進器。第二關鍵是統一強棒貨幣市場基金在10月規模衝到1,254億元，躍居貨幣市場基金規模冠軍，也是統一投信首檔千億等級基金，助攻統一投信整體規模成長曲線更陡峭。