證交所公告：淨值過低 麗嬰房續列全額交割
臺灣證券交易所17日表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計13家申報期限至2025年12月1日外）2025年第3季財務報告相關處置，其中，麗嬰房（2911）前因有證交所營業細則第49條第1項第1款及第3款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案。
嗣查該公司最近期公告申報財務報告顯示，經會計師出具核閱報告已無繼續經營能力存在重大不確定性情事，符合同細則第49條第2項第3款，惟淨值已低於所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1款暨第49條之2第1項第4款規定情事。
證交所並已公告自11月19日起將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。
