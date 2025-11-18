美政府重啟短期仍動盪FED傳鷹聲 為何金融債熱度仍高？

美國總統川普已簽署關鍵的短期撥款方案，也預示著美國政府將重新啟動，結束為期43天的黑暗時期。國泰投信表示，隨著政府重新步入軌道，先前未能如時公布的9月份經濟數據有望在近期「重見天日」。

但據白宮所述，10月就業報告跟通膨報告因為仰賴實地調查，受到政府停擺可能將「永遠缺失」，使市場失去基本面參考依據，加上市場情緒回穩，刺激美債殖利率近日全面走揚，此時在債券布局宜逢低買進、攤平持有成本，國泰10Y+金融債ETF（00933B）11月以來受投資人追捧，交易量與前月同期相比明顯升溫。

00933B經理人鄭凱允表示，美國政府停擺多周，如今重啟市場可能仍面臨短期不確定性，同為聯準會官員的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic與波士頓聯準銀行總裁Susan M. Collins皆警示通膨仍是明顯且迫切的風險，目前利率應暫緩不變，根據FedWatch資料統計，12月降息1碼機會回調至50%，提醒投資人在利率較敏感時期，投資操作上應優先考量信用評級較高的公債或投資等級債，若未來殖利率觸底反彈，則可搶進資本利得成長機會。

鄭凱允補充，00933B成分債以大型龍頭銀行債為主，金融機構受到嚴格監管，特別是大型銀行相對在面臨金融危機時，普遍有較好的抗風險能力；且持債的投資者有優先受償權，保障會比持有同一機構發行股票的投資人更高；近期美國多家大型金融機構財報優於市場預期，投資人情緒趨於樂觀，也帶動金融債ETF成交量有顯著提升，統計自11月初以來00933B日平均成交量達3.48萬張，在債券ETF中名列前茅，顯見在政治不確定性下金融債成市場避險的優質選擇。

00933B是國內首檔納入收益平準金機制的月配息債券ETF，成分債囊括高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等國際金融巨頭，布局國家包括美國、英國、日本等已開發國家，可為投資人降低單一國家持債風險，在經濟前景仍有動盪時期，適合追逐債息與風險控管的投資人布局，只要在11月17日前申購，便可參與本次配息。