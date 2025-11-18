快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

美政府重啟短期仍動盪FED傳鷹聲 為何金融債熱度仍高？

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普已簽署關鍵的短期撥款方案，也預示著美國政府將重新啟動，結束為期43天的黑暗時期。國泰投信表示，隨著政府重新步入軌道，先前未能如時公布的9月份經濟數據有望在近期「重見天日」。

但據白宮所述，10月就業報告跟通膨報告因為仰賴實地調查，受到政府停擺可能將「永遠缺失」，使市場失去基本面參考依據，加上市場情緒回穩，刺激美債殖利率近日全面走揚，此時在債券布局宜逢低買進、攤平持有成本，國泰10Y+金融債ETF（00933B）11月以來受投資人追捧，交易量與前月同期相比明顯升溫。

00933B經理人鄭凱允表示，美國政府停擺多周，如今重啟市場可能仍面臨短期不確定性，同為聯準會官員的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic與波士頓聯準銀行總裁Susan M. Collins皆警示通膨仍是明顯且迫切的風險，目前利率應暫緩不變，根據FedWatch資料統計，12月降息1碼機會回調至50%，提醒投資人在利率較敏感時期，投資操作上應優先考量信用評級較高的公債或投資等級債，若未來殖利率觸底反彈，則可搶進資本利得成長機會。

鄭凱允補充，00933B成分債以大型龍頭銀行債為主，金融機構受到嚴格監管，特別是大型銀行相對在面臨金融危機時，普遍有較好的抗風險能力；且持債的投資者有優先受償權，保障會比持有同一機構發行股票的投資人更高；近期美國多家大型金融機構財報優於市場預期，投資人情緒趨於樂觀，也帶動金融債ETF成交量有顯著提升，統計自11月初以來00933B日平均成交量達3.48萬張，在債券ETF中名列前茅，顯見在政治不確定性下金融債成市場避險的優質選擇。

00933B是國內首檔納入收益平準金機制的月配息債券ETF，成分債囊括高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等國際金融巨頭，布局國家包括美國、英國、日本等已開發國家，可為投資人降低單一國家持債風險，在經濟前景仍有動盪時期，適合追逐債息與風險控管的投資人布局，只要在11月17日前申購，便可參與本次配息。

美國 市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「非常可恥」川普又再度怪台灣搶晶片？網：自己不做現在怪別人

川普同意售沙國最先進F-35戰機！美中東政策大轉變北京竟可能受益？

美降息機率降 債市承壓、三大債市淨流入降溫

見00679B、00687B利率差距⋯債蛙自嘲可憐！網曝關鍵是股價

相關新聞

央行大動作打炒匯 台幣探半年低點收31.18元

台美上周五發布外匯政策聯合聲明後，新台幣昨（17）日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，昨日央行高度警戒，集結公股行庫...

外匯準備金充足 壽險：台幣升到28也不怕

台灣中央銀行與美國財政部發表台美匯率聯合聲明，引發新台幣昨（17）日開盤急升，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，目前壽險業...

打炒房抓漏盯上「周轉金」 銀行：相關貸款禁流向房市

房仲圈指出，9月五大行庫新增購屋貸款年減五成，周轉金貸款卻年增近兩成，似乎顯示民眾因「限貸令」，反轉向借周轉金來補足購屋...

國銀前三季海外獲利創高 稅前盈餘713億 香港302億居冠

金管會統計，今年前九月國銀海外分子行稅前盈餘713.3億元，寫史上同期新高，已達去年全年獲利872億元的82%，全年有機...

國銀放款日本市場 飆速成長

日本外需回溫、財政政策加碼，經濟基本面轉強，使國銀對日本市場放款回升。據金管會統計，9月底國銀對日本放款餘額6,173億...

中信金總座：台幣中長線看升

台美上周五同步發布聯合匯率聲明，對於台幣匯率變化，中信金總經理高麗雪分析，依經驗來看，台幣不會馬上出現劇烈波動，但中長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。