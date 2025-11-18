中國信託證券加碼臨櫃開戶禮 感謝中信飛牡蠣粉絲相挺

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券客製CFO限量周邊，11月18日起將於全台分公司發送。中國信託證券／提供
中信飛牡蠣電競戰隊（CTBC Flying Oyster，簡稱CFO）11月16日於台北三創生活園區舉辦粉絲見面會，現場匯聚來自全台各地的近300位牡蠣鐵粉到場支持，戰隊主教練Chawy感動發言：「謝謝你們！讓我們有機會親自跟各位說聲謝謝！」。

CFO由主教練Chawy、副教練Wulala領銜，帶領戰隊成員Rest、Driver、JunJia、HongQ、Doggo及Kaiwing出席粉絲見面會，在主舞台上戰隊成員感性發言表示，世界賽的強度讓他們感受到壓力，雖然無緣再往前一步，但每場賽事的經驗累積，會不斷的推進隊伍成長，成為CFO繼續挑戰世界舞台的養分。

副教練Wulala也感性的謝謝選手們的努力與付出，更是感謝粉絲們的一路相挺。台下有粉絲哽咽回應：「六位選手辛苦了，明年想看你們以更強的姿態討回來。」CFO成軍四年內三度踏上世界大賽舞台，今年刷新隊史紀錄，成功躋身世界八強，讓台灣電競隊伍睽違十年躍上全球電競粉絲的視野。

贊助商中國信託證券特別為這次活動準備的CFO限量周邊，也為本場粉絲見面會添色不少，吸引粉絲踴躍與攤位工作人員互動。尤其攤位提供以戰隊成員頭貼設計的手持應援牌最受歡迎，見面會開場後不久即被索取一空，可見中信飛牡蠣的高度人氣。

中國信託證券表示，力挺CFO並感謝全台粉絲一年來的支持，宣布11月18至25日至全台證券分公司據點臨櫃開戶並加入中信亮點family，除了享有原本新開戶活動優惠外，另加碼贈送1000個CFO限量周邊，不挑款式送完為止。若無法親臨開戶，也可參加線上應援活動〈牡迷注意！開戶「殼以」抽電競裝備〉。

